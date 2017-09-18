"В 13 лет начала пить, в 16 лет принимать валиум, в 18 — героин, но сейчас я счастливая мать"

На фотографии мать четырех детей Джули Макаддок счастливо улыбается в кругу семьи, однако всего восемь лет назад она жила от дозы до дозы. В 13 лет она начала злоупотреблять алкоголем, в 16 — стала бездомной и подсела на валиум, уже через два года девушка перешла на героин, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.

"Я выросла в Эрскине, недалеко от Глазго, с мамой и папой, которые любили меня и упорно трудились, чтобы дать мне, моему брату и сестрам хорошее будущее. Но в 12 лет я слетела с катушек. Я пила, курила и прогуливала школу"

"В 13 лет я не могла без алкоголя и начала курить гашиш. Я делала ужасные вещи и если вспоминала о них, то снова напивалась, чтобы забыть. В 15 лет я залетела и даже на время завязала с наркотиками, но ненадолго. В 17 я вынашивала уже второго ребенка"

Однако к 18 годам Джули решила вернуть себе нормальную жизнь. В течение восьми лет она боролось со своими зависимостями. Не обходилось и без рецидивов, в результате чего социальные службы забрали у нее детей. В реабилитационном центре она познакомилась со своим будущим мужем, за которого вышла замуж в 2013 году. Вернувшись в свой родной город пара вернула детей, которые все это время жили с родителями Джули.

"Моя жизнь была безнадежной, я была абсолютно потеряна и никогда не думала, что смогу жить так, как сейчас", - говрит Джули Макаддок

После столь трудного детства Джули вместе с мужем создали благотворительный проект Street Connect, который помогает обездоленным людям в Глазго.