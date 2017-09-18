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Это действительно кто-то носит? Надетые друг на друга джинсы уже раскуплены

Krasotka.ee
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ФОТО: imgur.com

Несколько лет назад все мы мужественно пережили нашествие джинсов с мотней. До этого наслаждались джинсами с экстремально низкой посадкой, из-под которых торчало нижнее белье. И вот теперь дизайнеры предлагают нам новое испытание — двойные джинсы.

Джинсы от дизайнера Natasha Zinko выглядят как двое штанов, надетых друг на друга. При этом верхняя часть джинсов сидит на талии, а нижняя едва держится на бёдрах. Пожалуй, эти брюки могут по праву называться одним из самых странных дизайнерских изобретений последних лет, пишет Life.ru.

Конечно, можно оптимистически предположить, что эта мода останется в интернете и не выльется в реальный мир. Однако, как утверждает The Sun, в крупных магазинах брюки стоимостью 695 долларов уже раскупили. А значит, скоро двойные джинсы станут привычной частью городского пейзажа.

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