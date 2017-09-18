Какая помада визуально "отбеливает" зубы: рассказывает визажист Ким Кардашян

Звездный визажист Марио Дедиванович поделился ценным бьюти-уроком о том, как сэкономить деньги и время на процедуре отбеливания зубов. Мейк-ап артист Ким Кардашян, ангелов Victoria’s Secret и Кендалл Дженнер безвозмездно делится способом, как найти альтернативный способ отбеливания зубов, пишет Хочу.

Марио Дедиванович, на аккаунт в Инстаграм которого подписано почти 4 млн человек, говорит, что для белоснежной улыбки понадобится только правильный оттенок помады. Так, визажист советует использовать помаду для губ с голубым подтоном. Но это не значит, что следует использовать синюю помаду и ходить с ней по городу подобно героине мультфильма Тима Бертона. Нет. Достаточно использовать несколько лайфхаков, которые значительно упростят жизнь и сделают улыбку привлекательной.

Самое важное — использовать блеск или помаду с голубым оттенком. Средство мгновенно высветлит зубы и нейтрализует желтые или оранжевые цвета. Это вовсе не значит, что вам нужно красить губы синим, существует немало винных оттенков помад, — советует Марио Дедиванович.

Так, звездный визажист советует не использовать бронзатор, но делать макияж с хайлайтером. Последний привлекательнее потому, что в нем нет желтого оттенка, который будет отдавать желтизной. Ну и конечно, перед тем, как делать красить губы, стоит тщательно почистить зубы, а затем следить, чтобы блеск для губ или помада не отпечатывались на зубах.

Итак, для того, чтобы не желтить зубы и сэкономить на отбеливании зубов, по советам звездного визажиста Марио Дедивановича, следует делать следующее:

Чистить зубы тщательно перед тем, как собираешься делать красить губы;

Использовать кремовые текстуры помад с голубым тоном;

Использовать блески, но не матовые помады;

Обратить внимание на хайлайтер, а не на бронзер.

Оттенок, который не желтит зубы

Так, если проблема желтизны зубов в компании с эффектной помадой (привлекающей внимание) тебе не нужна, стоит запомнить следующее. Лучший выбор — помада с голубым подтоном, например темные оттенки винной помады и все холодные оттенки в принципе. Избегай морковной помады и всех помад с желтым тоном. Желтый тон в помаде — это теплые цвета, которые могут сделать цвет зубов тусклым и желтоватым. Стоит помнить, что обычная красная помада может быть как теплой, так и холодной: останови выбор на более спокойном оттенке.