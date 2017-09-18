Экспресс-маски для лица: пять эффективных масок, чтобы выглядеть сногсшибательно

Кожа выглядит усталой и обезвоженной, а у тебя на носу важное мероприятие? Если ты хочешь выглядеть как голливудская звезда, но внешний вид оставляет желать лучшего, не отчаивайся, ведь мы знаем как тебе помочь. Чтобы добиться сияющей здоровой кожи всего лишь за сутки тебе не придется идти в салон. Достаточно открыть холодильный и выбрать рецепт, который идеально подходит для твоей кожи.
Экспресс маска с медом и бананом. Разомни банан средних размеров и смешай со столовой ложкой мёда. Хорошо перемешай консистенцию. Маску наложи на очищенное лицо на 15 минут. После истечения времени сними ватным тампоном, смоченным в тёплой воде. Такая маска мгновенно поможет улучшить твой цвет лица, пишет Хочу.
Маска с сырым картофелем. Чтобы подтянуть кожу лица и слегка отбелить ее, рекомендуем воспользоваться сырым картофелем. Для этого натри на терке картофелину и отожми. Картофельный "сок" положи на лицо. Выдерживай маску 15 минут. После маски сполосни кожу лица прохладной водой. Эта же маска избавит от темных кругов и отеков под глазами.
Маска с овсяными хлопьями. От сухости и шелушения используй маску с овсяными хлопьями. В миске размешай 1 ст. ложку овсяных хлопьев c 1 сырым яичным желтком, и с 1 ст. ложкой оливкового масла. Наложи смесь на лицо, аккуратно помассируй его около 1 минуты, и спустя 15 минут смой теплой водой. Такая маска сделает твое лицо свежее, придаст матовость и избавит от черных точек.
Маска с шоколадом. Чтобы вернуть к жизни увядшую кожу лица и максимально увлажнить ее предлагаем тебе шоколадную маску. Для этого тебе придется растопить 2 ст. ложки шоколада и смешать с чайной ложкой оливкового масла. Рекомендуем маску наносить уже в охлажденном состоянии.
Маска с яичным желтком. Если ты обладательница расширенных пор, и хочешь их немного стянуть и придать матовость коже в помощь тебе придет маска с яичным белком. Для начала взбей его в пену с добавлением небольшого количества лимонного сока. Взбитый белок нанеси на лицо на 15 минут. Смой прохладной водой.