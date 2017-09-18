Психологи рассказали, как быстро и просто избавиться от тревожных мыслей

Проведенное исследование подкрепляет ранее сделанные выводы Джеймса Пеннебейкера, который еще в 80-е рассказывал о пользе ведения дневника для снижения стресса и улучшения работы иммунитета. Переживания требуют много когнитивных ресурсов. По сути человек делает несколько дел сразу: чем-то занимаются, параллельно подавляя свои тревоги. Если дать волю тревожным мыслям посредством написания их на бумаге, то высвободятся когнитивные ресурсы, необходимые для работы, пишет Meddaily.ru.

Ученые протестировали методику на группе студентов. Оказалось, эффективность метода показало сканирование мозга. Когда студенты писали о тревожных мыслях и при этом выполняли тест, у них было задействовано меньше мозговых ресурсов. Ученые делают вывод: 5 минут в день подобных упражнений способны реально снизить уровень стресса.