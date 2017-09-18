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Проблемы со здоровьем в детстве не делают людей несчастными

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Как известно, лишний вес и низкий рост в детстве могут стать причиной издевательств. Ученые полагали: это негативно отражается на уровне счастья во взрослом возрасте. Однако исследователи из Университетского колледжа Лондона опровергли данную теорию, пишет The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 2000 детей. Специалисты измерили процент жира, рост, пульс, уровни инсулина, креатинина, триглицеридов, систолическое и диастолическое артериальное давление участников. А спустя 20 лет исследователи оценили уровень счастья добровольцев. Ученые обнаружили, что он не зависел от вышеупомянутых биомаркеров. Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как уровень образования и рацион питания, пишет Meddaily.ru.

Исследователи отмечают: вероятно, биомаркеры косвенно влияют на уровень счастья. Например, из-за ожирения человек может считать себя некрасивым. Эти мысли, в свою очередь, способны сделать его несчастным. Также, возможно, счастливые люди ведут более здоровый образ жизни. Или же взрослые люди знают, как им стать счастливее.

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