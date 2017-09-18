Проблемы со здоровьем в детстве не делают людей несчастными

В исследовании приняли участие 2000 детей. Специалисты измерили процент жира, рост, пульс, уровни инсулина, креатинина, триглицеридов, систолическое и диастолическое артериальное давление участников. А спустя 20 лет исследователи оценили уровень счастья добровольцев. Ученые обнаружили, что он не зависел от вышеупомянутых биомаркеров. Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как уровень образования и рацион питания, пишет Meddaily.ru.

Исследователи отмечают: вероятно, биомаркеры косвенно влияют на уровень счастья. Например, из-за ожирения человек может считать себя некрасивым. Эти мысли, в свою очередь, способны сделать его несчастным. Также, возможно, счастливые люди ведут более здоровый образ жизни. Или же взрослые люди знают, как им стать счастливее.