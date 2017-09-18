Вот техника «пяти резинок», которая научить вас не кричать на ребенка

У Шоны Харви есть сын дошкольного возраста, которого она в шутку называет «испытанием». На Facebook она написала:

«Я испытывала сильный стресс каждый день, потому что просто не понимала, почему мой 4-летний ребенок не умеет слушать и уважать других. Я плакала практически через день», сообщает Lifter.com.ua.

Она смогла найти решение проблемы в совете матери-блогера Келли Холмс из «Ideist Mom». Келли объяснила, что многие из нас выработали плохую привычку — реагировать на поведение детей резкими словами или громким голосом. Но психологи рекомендуют родителям любезно и мягко реагировать на детей, без излишней суровости.

Решение Келли - это техника «пяти резинок для волос». Когда ваши дети просыпаются утром, наденьте пять резинок для волос на свое запястье (наденьте на ту руку, которую вы часто используете).

В течение дня, каждый раз, когда вы огрызаетесь на ребенка, перенесите одну резинку с одного запястья на другое. Цель состоит в том, чтобы по окончанию дня все резинки вернулись на место.

Если вы все же срываетесь, вам нужно делать пять простых вещей каждый раз, когда вы теряете контроль. Известный психолог доктор Джон Готтман назвал это «магическим соотношением».

Он обнаружил, что для каждого отрицательного действия необходимо сделать пять положительных.

Таким образом достигается полный баланс. Положительное действие может быть самым простым: обнять ребенка, рассказать забавную историю, поиграть с ним, вместе порисовать и т.д.

Техника пяти резинок для волос — это один из самых простых и эффективных способов не поддаться гневу. Шона также воспользовалась этим методом и осталась довольной:

«До конца дня все пять резинок вернулись на место. Я очень горжусь собой, ведь смогла проявить терпение. Я знаю, что это только один день, но я надеюсь, что это поможет нашим отношениям».