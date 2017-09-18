Безупречные скулы с помощью упражнений для лица

1. Максимально вытяни подбородок вперед, запрокидывая при этом голову назад. Останься в таком положении на несколько секунд и вернись в состояние покоя. Упражнение необходимо повторять 10-15 раз, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Надуй щеки так сильно, как только можешь, на пару секунд, а затем медленно выпускай воздух тонкой струйкой. Повтори эти махинации 15 раз.

3. Вытяните губы, словно тянешься к поцелую и рисуй ими круг в воздухе — в одну сторону 30 секунд и в другую тоже 30 секунд.

4. Возьми карандаш или ручку и зажми между носом и верхней губой, постарайся продержаться в таком положении как можно большее количество времени.