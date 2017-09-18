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Как приготовить шоколадный фадж в микроволновке

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Читайте, как быстро приготовить американский десерт из шоколада, сгущенного молока и маршмэллоу.

Застелить форму 14 x 11 x 15 мм пергаментной бумагой. В посуду для микроволновой печи поместить 120 г сгущенного молока, 25 г маршмэллоу, 170 г шоколада и 15 г масла, пишет Ivona.bigmir.net.

Нагревать шоколад в течение 1 минуты при мощности 600 Вт. Перемешать и вернуть в микроволновку еще на 30 секунд. Добавить 1 чайную ложку коньяка, перемешать.

Вылить шоколадную массу в форму и слегка постучать по столу, чтобы удалить пузырьки воздуха. Поставить в холодильник на 2 часа и разрезать на куски. Фадж можно украсить мелкими конфетками в глазури.

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