У строгих матерей вырастают лучшие дети. Вот почему это действительно правда

Эрика Рассон, профессор из Университета Эссекса, провела исследование, которое показало, что у сильных матерей вырастают успешные дети, пишет Lifter.com.ua.

И наоборот - у успешных людей были очень требовательные матери.

Исследование основано на опросе более 15 000 детей в возрасте 13-14 лет в период с 2004 по 2010 год.

Эрика Рассон сообщила: «Это исследование изучало само отношение к высшему образованию. Этого требуют от детей большинство родителей, и особенно мамы».

У детей, на которых матери возлагали большие надежды, гораздо больше уверенности в себе и настойчивости.

Результаты исследования показали, что у дочерей, у которых были слишком настойчивые матери, на 4% меньше шансов забеременеть досрочно.

Дети, у которых были назойливые матери, также с большей вероятностью заканчивали колледж и получали хорошую работу. Это может показаться нереальным, но у требовательных и строгих матерей дети становились успешными.

Рассон обьяснила: «Во многих случаях мы добиваемся успехов, делая то, что считаем наиболее удобным для нас, даже если это идет против воли наших родителей. Но как бы мы ни старались избегать наших родителей, любые их рекомендации влияют на принимаемые нами решения. Однако мы считаем, что все решаем сами».

Большинство детей считают строгих матерей своими врагами. Иногда кажется, что они делают жизнь малыша похожей на ад. Но когда ребенок взрослеет, он благодарит свою мать за это.

Он сможет понять и оценить все ее усилия, направленные на то, чтобы сделать его сильнее. И вероятно, передаст ту же схему следующему поколению.