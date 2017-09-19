Я - психиатр. И я знаю 10 ингредиентов абсолютно счастливого брака

Доктор Марк Гоулстон – американский психиатр, преподаватель и автор – написал целую книгу об этом, которую так и назвал: «10 привычек счастливых пар».

Этот труд уже разошелся тиражом более 500 тысяч экземпляров, пишет Lifter.com.ua.

Мы предлагаем вашему вниманию дайджест основных идей доктора Гоулстона, которые помогут вам и вашей половинке сохранить магию отношений надолго, а может – навсегда.

Итак:

1. Ложитесь спать одновременно

Помните начало ваших отношений, когда вы не могли дождаться, чтобы лечь рядом и заниматься любовью, или просто отдыхать вместе?

Счастливые пары сопротивляются необходимости ложиться спать в разное время. Они ложатся спать одновременно, даже если один из партнеров должен будет встать пораньше, чтобы наверстать потерянное на этот ритуал время.

2. Развивайте общие интересы

После того, как страсть успокаивается, люди часто осознают, что у вас не так уж много общих интересов. Но общая работа или интересы очень помогают сохранить крепкие отношения.

Если общих интересов нет, счастливые пары развивают их. В то же время, не отбрасывайте собственных увлечений: это сделает вас более интересным для вашего партнера и помешает вам стать слишком зависимым.

3. Прогуливайтесь рука об руку

Вместо того, чтобы идти со своей скоростью или разными путями, счастливые пары всегда держатся за руки, или хотя бы ходят бок о бок. Они знают, что более важно быть со своим партнером, чем не пропустить достопримечательности на пути.

4. Сделайте доверие и прощение своим основным подходом

У всех есть разногласия или споры, и если они не решаются сами по себе, в счастливых парах верят партнеру и прощают ошибки, а не мстят и осуждают.

5. Сосредоточьтесь на сильных сторонах партнера

Если вы ищете вещи, которые ваш партнер делает не так – вы их найдете. Если вы ищете то, что он или она делает правильно, вы тоже что-то обнаружите.

Все зависит от вашей цели. Счастливые пары предпочитают акцентировать позитив.

6. Обнимайте друг друга при каждой встрече

У нашей кожи есть память о «хорошем прикосновении» (любви), «плохом прикосновении» (насилии) и «отсутствии прикосновений» (пренебрежении). Пары, которые говорят привет с объятием, оставляют своей коже ощущение «хорошего прикосновения», которое согреет вас в этом чуждом мире.

7. Признавайтесь в любви и желайте хорошего дня каждое утро

Это отличный способ добиться терпения и терпимости, так как каждый из партнеров каждый день отправляется на битву с пробками, очередями и непониманием, и должен чувствовать крепкий тыл.

8. Желайте спокойной ночи каждый вечер, независимо от настроения

Это говорит вашему партнеру, что независимо от того, насколько вы расстроены, вы все еще хотите этих отношений. Это говорит, что вы и ваш партнер – важнее, чем любые неурядицы.

9. Контактируйте в течение дня

Позвоните партнеру домой или на работу, чтобы узнать, как его/ее день. Это отличный способ синхронизировать день и лучше контактировать после работы.

Например, если у вашего партнера ужасный день, у вас будет время подготовиться к оказанию необходимой поддержки вечером. Также вас не застанет врасплох ситуация, если он или она не смогут разделит ваш восторг по какому-либо поводу.

10. Не стесняйтесь проявлять чувства на публике

Счастливые пары рады видеть друг друга и часто прибегают к каким-то ласковым жестам – рука об руку или руку на плече, колене или затылке. Они не хвастаются, а просто говорят, что принадлежат друг другу.

Доктор Марк Гоулстон объяснил: «Счастливые пары имеют привычки, отличные от несчастных пар. Привычка – это способ поведение, который становится автоматическим, но требует больших усилий для поддержания. Требуется 21 день ежедневного повторения новой модели поведения, чтобы оно стало привычкой.

Поэтому повторяйте один из приведенных выше вариантов поведения в течение 21 дня – и, вуаля, это станет привычкой... и сделает вас счастливее. И если вы оступитесь, не отчаивайтесь, просто принесите извинения своему партнеру, и снова возвращайтесь к этой привычке».