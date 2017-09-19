Читайте, какое лучшее средство от трещин на ступнях

Ноги с длинными ногтями выглядят очень небрежно и негигиенично. Это касается как мужчин, так и женщин, пишет Lifter.com.ua.

Но поскольку женщины обычно носят больше сандалий и открытой обуви, это может высушивать кожу ног.

Если мы хотим показать свои ноги так, чтобы за них не было стыдно, мы должны предотвратить появление трещин.

Наиболее распространенными причинами являются неподходящая обувь, плохая гигиена и недостаточное использование увлажняющего крема.

Мы должны пить много воды и использовать увлажняющие кремы для ног.

Второй симптом неухоженных ног — это отслаивание и покраснение кожи, мозоли и воспаление. Но есть специальные средства, которые всегда будут доступны вам.

Они помогут смягчить и увлажнить кожу ваших ножек!

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Применяя аспириновую пасту с водой, вы обеспечите противовоспалительный, антисептический эффект, и даже эффект транквилизатора.