Пять ошибок родителей, которые портят аппетит ребенка

1. Перекусы во время основных приемов пищи. Если вам кажется, что несколько печенек, плитка шоколада или мороженое никак не повлияют на аппетит ребенка перед обедом или ужином, то вы ошибаетесь. Во всех этих «пустых калориях» обычно нет ни малейших полезных питательных веществ, и их нелегко переварить. В результате, у ребенка надолго возникает ощущение сытости, и от основного приема пищи он отказывается. Помните о том, что потребностей в калориях у ребенка значительно меньше, чем у взрослого человека, и 10-летнему требуется не более 1 000 калорий в день. Довольно легко получить 300-400 калорий от каких-либо шоколадок или пирожных, пишет Medikforum.ru.

2. Переедание. После разного рода перекусов это второй наиболее распространенный грех родителей. Многие мамы не думают о том, как много пищи они накладывают в детскую тарелку, заставляя малышей съедать всё до крошки. Если вы предлагаете домашнюю пищу, хорошо сбалансированную по содержанию полезных питательных веществ, то она всё равно не принесет ребёнку пользы, когда он получит избыточное ее количество. Детский метаболизм будет замедляться, у ребёнка появится вздутие, проблемы с пищеварением и плохой аппетит. К следующему приему пищи чувство голода точно не появится.

3. Отсутствие интервалов. Питание ребенка должно состоять из трех основных приемов пищи и двух перекусов в течение дня. Если вы не придерживаетесь перерывов между приемами пищи, то пищеварительная система выйдет из-под контроля, и аппетит ребенка пострадает. Время имеет значение - не стоит давать малышу фрукт или молочный коктейль прямо перед завтраком или обедом, даже если они являются полезными. Необходимо, чтобы между основными приемами пищи сохранялся интервал хотя бы в три часа. Он необходим для нормального пищеварения и возникновения чувства голода.

4. Увлечение "здоровыми продуктами". Мы не случайно взяли это словосочетание в кавычки, поскольку многие производители продуктов питания любят помещать его на упаковки, тем самым вводя в заблуждение пап и мам. Не считайте все продукты с данным словосочетанием действительно полезными, обязательно читайте полный состав. Благодаря этому вы не перекормите малыша сахаром и вредными углеводами.

5. Отсутствие режима. Одна из самых главных ошибок в питании ребенка. Малыш должен получать завтрак, обед и ужин в одно и тоже время каждый день, благодаря чему его пищеварительная система синхронизируется и будет работать, как часы. Если время основных приемов пищи постоянно сдвигается, то аппетит ребенка может испортиться окончательно.