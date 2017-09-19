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Есть колбасу по вечерам опасно

Krasotka.ee
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Колбаса. Иллюстративное фото. | ФОТО: Aldo Luud/Õhtuleht

Употребление продуктов питания, содержащих насыщенные жиры, лучше переносить на более раннее время суток. Если есть такую пищу в вечернее время, это может поспособствовать нарушению биологических ритмов, обнаружили американские специалисты.

Ученые из Техасского университета пришли к выводу, что во избежание сбоя в естественных биоритмах употреблять насыщенные жиры следует в нужное время суток. На ночь глядя есть их не нужно, отметили специалисты, пишет Medikforum.ru.

В результате исследования было установлено, что регулярное присутствие насыщенных жиров в блюдах вечернего рациона ведет к нарушениям в процессе синхронизации клеточных явлений, важных для поддержания нормального функционирования иммунной системы. На этом фоне и происходит сбой в биоритмах, регулирующих существование человека в дневное и ночное время. Этот сбой, по словам ученых, ведет к падению устойчивости организма к инфекциям и связан с повышенным риском болезней сердечно-сосудистой системы.

«Наше исследование показало, что биологические часы могут сбиться в результате чрезмерного потребления насыщенных жиров - особенно, если употреблять их в преддверие ночи. Наиболее опасна при этом широко используемая в пищевой промышленности пальмитиновая кислота», - сообщили авторы проекта.

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