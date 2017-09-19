Успешную диету нужно останавливать на две недели

Откажитесь от многомесячных непрерывных диет, которые заставляют исключать целые группы продуктов питания или существенно уменьшать приём калорий. Существует более эффективный и менее травматичный способ избавиться от лишнего веса. Исследователи из Университета Тасмании в Австралии выяснили, что двухнедельные перерывы в диете являются ключом в деле борьбы за стройную талию, и эти интервалы более эффективны, чем непрерывные диеты. Ученые проанализировали реакцию на голод организма и воздействие этой реакции на мужчин с ожирением, которые следили за своим питанием. Данная реакция заставляла организм включать экстремальный режим, при котором он начинал терять большие объемы веса. Но тело сжигало меньше жира, когда человек начинал нормальное питание, что активно мешало ему худеть, пишет Medikforum.ru.

В этой связи исследователи рекомендуют двухнедельные перерывы в диетах, чтобы ускорить процесс похудения, который сохранится при возобновлении диеты. Так, в ходе наблюдений одна группа мужчин не прерывала диету на протяжении 16 недель, а вторая поддерживала ее на протяжении двух недель, затем делала перерыв еще на две недели, во время которого употребляла обычную пищу для поддержания стабильного веса. Потом ее участники продолжали этот цикл в течение 30 недель, чтобы во время него у них имелись те же 16 недель диеты.

Оказалось, что во второй группе участники не только теряли больше лишнего веса, но и набирали значительное меньше килограмм после прекращения диеты. По мнению авторов исследования, на диете у человека происходит целая серия биологических процессов в организме, которые замедляют потерю веса и, возможно, его прибавку. Когда человек сокращает приём энергии в виде пищи, то скорость метаболизма снижается сильнее, чем это ожидалось. Именно так действует реакция голода - механизм выживания, который помогал нашим предкам оставаться в живых при длительных перебоях с продуктами питания.