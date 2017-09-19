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Таз женщин с возрастом меняется несколько раз

Krasotka.ee
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Женская попа. | ФОТО: Scanpix

Немецкие ученые установили, что параметры таза у женщин неоднократно претерпевают изменения в течение жизни. По словам медиков, после наступления 40-летия женский таз начинает все больше походить на мужской.

Специалисты из Цюрихского университета заявили: женское тело способно модифицировать свои тазовые размеры «по требованию». Такой вывод был сделан исследователями после того, как они отследили изменения тела у мужчин и женщин на протяжении жизни до глубокой старости. Экспериментаторами была собрана группа из 275 человек, их параметры фиксировались при помощи компьютерной томографии, пишет Medikforum.ru.

В ходе проекта специалисты обратили внимание на снимки малого таза. Оказалось, что с наступлением созревания у мужчин их малый таз окончательно формируется за несколько лет, но у женщин этот процесс сильно затягивается.

По словам авторов работы, женский таз постепенно растет вплоть до 25-30 лет. После 40 лет, наоборот, начинает сужаться и становится схож по своему виду с мужским. Подобные изменения в объемах женского тела связаны с половыми гормонами – уменьшение таза происходит за счет снижения концентрации эстрогенов из-за менопаузы.

«В фертильном возрасте выгоден широкий таз – для рождения ребенка, а в более пожилом – узкий: для стабилизации тазового дна и органов малого таза», - констатировали исследователи.

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