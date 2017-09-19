Известная модель устроила скандал из-за фотошопа ее груди и губ

«Каждый уникально красив в своем роде, — подписала Ратаковски. — Каждый из нас комплексует из-за того, что отличает нас от стандартного идеала красоты. Я, как и многие из нас, каждый день пытаются бороться с этими комплексами. Я была очень расстроена, увидев, что мои губы и грудь изменили в фотошопе для этой обложки. Надеюсь, модная индустрия наконец поймет, что нужно перестать стирать то, что делает нас уникальными, и начнет праздновать индивидуальность».

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