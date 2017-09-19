Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Известная модель устроила скандал из-за фотошопа ее груди и губ

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Эмили Ратаковски. | ФОТО: Meleah Loya/AFF/PA Images

26-летняя известная модель появилась на обложке французского магазина Madame Figaro, но когда она увидела финальное фото, то была возмущена, что ее губы и грудь уменьшили в фотошопе. Эмили выложила для сравнения два фото: оригинал и снимок с обложки.

«Каждый уникально красив в своем роде, — подписала Ратаковски. — Каждый из нас комплексует из-за того, что отличает нас от стандартного идеала красоты. Я, как и многие из нас, каждый день пытаются бороться с этими комплексами. Я была очень расстроена, увидев, что мои губы и грудь изменили в фотошопе для этой обложки. Надеюсь, модная индустрия наконец поймет, что нужно перестать стирать то, что делает нас уникальными, и начнет праздновать индивидуальность».

Смотрите фото обложки ЗДЕСЬ!

Наверх