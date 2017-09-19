17 знаменитостей, которые слегка перемудрили с выбором имени для ребенка

В последнее время мода на такие простые имена, как Коля, Маша, Петя, ушла из домов известных людей. А на замену им пришло увлечение экзотическими или даже созданными лично именамии. Интересно только, как детям звездных родителей всю жизнь потом откликаться на нестандартное имечко, пишет Ofigenno.cc.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Старший сын пары носит название одного из районов Нью-Йорка — Бруклин. Второго зовут Ромео в честь героя шекспировской трагедии. Третий сын неожиданно для себя стал фанатом Тома Круза. Его имя соответствует фамилии актера. А свою дочь экс-перчинка назвала в честь любимой писательницы Харпер Ли — Харпер.

Ольга Будина

Актриса в честь большой любви к отцу ребенка Александру Наумову назвала малыша Наум, взяв часть фамилии в качестве имени.

Гвен Стефани

У певицы три сына. И она на них оторвалась. Старшего зовут Кингстон, как и столицу Ямайки, среднего Зума, по аналогии с пляжем Малибу. А младшего именуют Аполло, значение его имени мы так и не разгадали, а певица не раскрывает секрет.

Анфиса Чехова

Эпатажная телеведущая вероятно хочет, чтобы ее ребенок был таким же мудрым, как еврейский царь, поэтому назвала его Соломон.

Бейонсе и Джей Зи

Дочь R'n'B-исполнителей зовут Блю Айви, что в переводе означает «голубой плющ». В этом году у пары родилась еще и двойня. Мальчика наградили именем Сэр просто за то, что он выглядит очень серьезным, а девочку назвали Руми в честь любимого поэта супругов Джалаладдина Руми.

Филипп Киркоров

Дочь, которую ему родила суррогатная мать, певец назвал в честь Пугачевой и своей матери — Алла-Виктория. Вероятно, всё еще любит Примадонну. А сыну дал простое, почти русское имя — Мартин.

Галкин и Пугачева

Своих детей они назвали в честь королевских особ: Гарри и Елизавета.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Пара назвала дочь Эпл, по-нашему попросту «яблоко». А сына более затейливо, по-библейски — Моисей.

Сергей Жуков из «Руки вверх»

Один из сыновей певца показался ему настолько милым, что получил соответствующее имя — Энджел. Остальным детям так не повезло. Речь идет о Саше, Нике и Мироне.

Никита Джигурда

Одного из сыновей актера зовут Мики-Анжель-Кристи. Учитывая нестандартность поведения Никиты и не всегда здравые выходки, можно только догадываться, почему именно так.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Папа наполовину ирландец, на четверть американец и на четверть итальянец. А мама — русская. Интернациональная пара назвала дочь почему-то французским именем — Леа де Сена. Наверное, просто красиво.

Сергей Шнуров

Скандальный певец зовет сына Аполлон и верит, что с именем ему передастся что-то от греческого божества.

Анастасия Волочкова

Балерина также любит мифологию. Ее ребенка, как и дочь критского царя Миноса, зовут Ариадна.

Алсу

Дети певицы носят не русские имена: Сафина, Микелла и Рафаэль. Это результат смешанного брака и хорошей фантазии.

Наталья Водянова

У супермодели пятеро детей — четверо сыновей и дочь. Девочку она решила выделить и назвала Нева, как реку в Санкт-Петербурге.

Тина Канделаки

Самая умная российская телеведущая грузинско-армянского происхождения назвала детей Меланья и Леонтий.

Ким Кардашян и Канье Уэст

Уэст переводится с английского как «запад». Это вдохновило мать назвать дочь подобным образом — Норт, что в переводе означает «север». Позже звезда перестала обыгрывать стороны света, и сыну дала имя Сейнт, по-английски «святой». Тоже неплохо.

Хорошо или плохо так экспериментировать с именами собственных детей? Однозначного ответа нет. Но воображению знаменитостей можно только позавидовать.