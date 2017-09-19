17 знаменитостей, которые слегка перемудрили с выбором имени для ребенка

Звезды потому и звезды, что отличаются от обычных людей. Стремление знаменитостей выделиться и соригинальничать затрагивает даже членов их семей.
В последнее время мода на такие простые имена, как Коля, Маша, Петя, ушла из домов известных людей. А на замену им пришло увлечение экзотическими или даже созданными лично именамии. Интересно только, как детям звездных родителей всю жизнь потом откликаться на нестандартное имечко, пишет Ofigenno.cc.
Дэвид и Виктория Бекхэм
Старший сын пары носит название одного из районов Нью-Йорка — Бруклин. Второго зовут Ромео в честь героя шекспировской трагедии. Третий сын неожиданно для себя стал фанатом Тома Круза. Его имя соответствует фамилии актера. А свою дочь экс-перчинка назвала в честь любимой писательницы Харпер Ли — Харпер.
Ольга Будина
Актриса в честь большой любви к отцу ребенка Александру Наумову назвала малыша Наум, взяв часть фамилии в качестве имени.
Гвен Стефани
У певицы три сына. И она на них оторвалась. Старшего зовут Кингстон, как и столицу Ямайки, среднего Зума, по аналогии с пляжем Малибу. А младшего именуют Аполло, значение его имени мы так и не разгадали, а певица не раскрывает секрет.
Анфиса Чехова
Эпатажная телеведущая вероятно хочет, чтобы ее ребенок был таким же мудрым, как еврейский царь, поэтому назвала его Соломон.
Бейонсе и Джей Зи
Дочь R'n'B-исполнителей зовут Блю Айви, что в переводе означает «голубой плющ». В этом году у пары родилась еще и двойня. Мальчика наградили именем Сэр просто за то, что он выглядит очень серьезным, а девочку назвали Руми в честь любимого поэта супругов Джалаладдина Руми.
Филипп Киркоров
Дочь, которую ему родила суррогатная мать, певец назвал в честь Пугачевой и своей матери — Алла-Виктория. Вероятно, всё еще любит Примадонну. А сыну дал простое, почти русское имя — Мартин.
Галкин и Пугачева
Своих детей они назвали в честь королевских особ: Гарри и Елизавета.
Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин
Пара назвала дочь Эпл, по-нашему попросту «яблоко». А сына более затейливо, по-библейски — Моисей.
Сергей Жуков из «Руки вверх»
Один из сыновей певца показался ему настолько милым, что получил соответствующее имя — Энджел. Остальным детям так не повезло. Речь идет о Саше, Нике и Мироне.
Никита Джигурда
Одного из сыновей актера зовут Мики-Анжель-Кристи. Учитывая нестандартность поведения Никиты и не всегда здравые выходки, можно только догадываться, почему именно так.
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Папа наполовину ирландец, на четверть американец и на четверть итальянец. А мама — русская. Интернациональная пара назвала дочь почему-то французским именем — Леа де Сена. Наверное, просто красиво.
Сергей Шнуров
Скандальный певец зовет сына Аполлон и верит, что с именем ему передастся что-то от греческого божества.
Анастасия Волочкова
Балерина также любит мифологию. Ее ребенка, как и дочь критского царя Миноса, зовут Ариадна.
Алсу
Дети певицы носят не русские имена: Сафина, Микелла и Рафаэль. Это результат смешанного брака и хорошей фантазии.
Наталья Водянова
У супермодели пятеро детей — четверо сыновей и дочь. Девочку она решила выделить и назвала Нева, как реку в Санкт-Петербурге.
Тина Канделаки
Самая умная российская телеведущая грузинско-армянского происхождения назвала детей Меланья и Леонтий.
Ким Кардашян и Канье Уэст
Уэст переводится с английского как «запад». Это вдохновило мать назвать дочь подобным образом — Норт, что в переводе означает «север». Позже звезда перестала обыгрывать стороны света, и сыну дала имя Сейнт, по-английски «святой». Тоже неплохо.
Хорошо или плохо так экспериментировать с именами собственных детей? Однозначного ответа нет. Но воображению знаменитостей можно только позавидовать.