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Визажист из Шотландии превратила старый самолет в салон красоты

Krasotka.ee
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ФОТО: facebook

25-летняя Эмбер Скотт потратила уйму времени и денег, чтобы осуществить свою мечту и сделать салон красоты внутри старенького самолета Air Atlantique Convair.

Такая идея пришла к девушке после того как родители подарили ей самолет 1957 года, который приобрели на аукционе десять лет назад за 30 тысяч долларов и еще 20 потратили на его доставку из США в Шотландию, передает Lady.mail.ru.

Ремонтные работы продолжались несколько месяцев и стоили Эмбер 38 тысяч долларов.

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