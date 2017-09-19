Визажист из Шотландии превратила старый самолет в салон красоты

Такая идея пришла к девушке после того как родители подарили ей самолет 1957 года, который приобрели на аукционе десять лет назад за 30 тысяч долларов и еще 20 потратили на его доставку из США в Шотландию, передает Lady.mail.ru.

Ремонтные работы продолжались несколько месяцев и стоили Эмбер 38 тысяч долларов.