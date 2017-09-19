Женщина за 11 месяцев родила троих детей

«Я не стыжусь своих шрамов. Я горжусь тем, что мое тело смогло сделать. Многие женщины чувствуют, что им надо прятать свое тело, ведь звезды выкладывают абсолютно далекие от реальности фото – “смотрите, как я выгляжу через три недели после родов”. А я чувствую себя прекрасно в своей собственной коже, даже если ее слишком много!. Потому что у красоты много форм. Потому что я могу так чувствовать. И вы тоже должны гордиться собой. Это я. Я люблю свое тело», – таким откровенным постом в Instagram сопроводила 27-летняя Элиза черно-белую фотографию своего живота в растяжках и шрамах, пишет Deti.mail.ru.

И это совсем неудивительно – ведь ему пришлось нелегко. В январе 2016 года Элиза родила первенца, дочку Чарли. А уже спустя всего шесть недель после родов снова забеременела, причем близнецами. В декабре того же года, когда Чарли было лишь 11 месяцев, у нее появились идентичные братья-близнецы, Джек и Вольф. По словам Элизы, она всегда хотела быть многодетной мамой, но не до такой же степени! Хотя этот год был очень нелегким для семьи, Элиза не теряет оптимизма, она даже стала популярным «мамским» блогером, успевая делиться подробностями своей веселой жизни с тремя малышами до двух лет с подписчиками своего Instagram. А их у нее уже более 13 с половиной тысяч.

«Мне кажется, что у меня тройняшки. Причем больше всего развлекается Чарли. Она обожает, стоит мне на секунду отвлечься, хватать братьев за головы, чтобы поцеловать, выковыривать им глазки, засовывать пальчики им в рот, и так далее, и тому подобное», – рассказывает Элиза. В первое время она так уставала, что мыла голову пенкой для лица, забывала при сцеживании подсоединить бутылочки к молокоотсосам, а один раз забыла одного из близнецов в яслях. «Я не знаю, какой сегодня день, не знаю, какого из близнецов я уже кормила, а какого – нет, я уже забыла, как меня зовут. Но я все еще с вами», – так описывала Элиза свое состояние в первые месяцы после рождения Джека и Вольфа.Но сейчас все вошло в свою колею и все счастливы. «Самое лучшее в том, чтобы иметь так много погодок это то, что они совершенно зачарованы друг другом. Мальчики в восторге от того, что их двое, а Чарли в полном восхищении от того, что в ее распоряжении имеются сразу два малыша. При этом мальчики взирают на Чарли так, как будто она – самое крутое существо на белом свете. Она для них просто королева. И они обычно так заняты друг другом, что мне ничего не приходится делать, чтобы их как-то развлекать», – пишет Элиза.

https://www.instagram.com/p/BYrAv4DlE6o/?taken-by=twingenuity.co