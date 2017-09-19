Михаил Лабковский: не мучайте ребенка садом

Практикующий психолог с 30-летним стажем, известный теле- и радиоведущий Михаил Лабковский прочитал интереснейшую лекцию «Родители & дети: отдать в сад, пережить школу, отпустить в жизнь». «Дети Mail.Ru» послушали ее и записали самое интересное.

«Непереносимость детского сада» видно довольно быстро

Есть дети, которые ну никак не могут ходить в детский сад, – их всего 2-3%, но они есть. Ни уговоры, ни какие-либо приемы на них не действуют, они не привыкают, не адаптируются и продолжают плакать каждый раз, когда вы пытаетесь оставить их с воспитателем. Таких детей, конечно, можно заставить посещать садик, но это чревато серьезными психологическими травмами, в будущем они вырастают тяжелыми невротиками. Если у вас именно такой ребенок, не мучайте его. Вам это, в первую очередь, необходимо понять, принять и что-нибудь придумать – возможно, уйти с работы, нанять няню, оставлять ребенка с бабушкой, брать его на работу с собой.

Такую проблему как «непереносимость детского сада», кстати, видно довольно быстро. Если ребенок рыдает каждый раз, когда вы ведете его в сад, упирается и, находясь там, все время плачет, то это не потому, что он еще не привык, а потому что садик – это вообще не его тема.

Дождитесь оптимального возраста

Конечно, у каждой семьи бывают обстоятельства, из-за которых маме нужно завершить декретный отпуск и выйти на работу. Но детские психологи рекомендуют отдавать ребенка в сад, когда ему исполнится 2 года и 7 месяцев – не раньше.

Кстати, противникам детского сада психологи советуют все-таки там побывать, хотя бы в 5 лет. Это поможет ребенку легче адаптироваться к школе.

Выбирайте воспитателя, а не сад

Наверное, частные детские сады лучше государственных, однако и в них вам никто не даст гарантии, что у воспитателя сложатся хорошие отношения с вашим ребенком. Тут уж как повезет. Но помните, что главное – все-таки не сам сад, а люди, которые в нем работают, – воспитатели и нянечки.

Не оставляйте ребенка одного сразу

В идеале в период приучения к саду матери нужно взять отпуск на недельку, а лучше дней на 10, договориться с администрацией и прийти в детский сад вместе с ребенком. Там вы часа 2-3 играете, знакомитесь с другими детьми и уходите домой до наступления момента, когда ребенку наскучит или надоест.

Второй день вы проводите точно так же, а на третий пробуете оставить ребенка на обед. Если повезет, то после обеда он пойдет спать, а если не повезет, то вы вместе отправитесь домой.

Как только ребенок немного адаптируется, вы перемещаетесь за забор детского сада, но далеко не уходите. Смысл в том, чтобы он вас видел и в любой момент мог позвать на помощь. Где-то к концу недели вы, скорее всего, сможете идти по своим делам, а малыш будет спокойно оставаться в саду сам.