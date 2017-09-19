Михаил Лабковский: не мучайте ребенка садом

Как приучить ребенка к детскому саду? Какой должна быть первая учительница? Как не испортить отношения с подростком? На эти и другие важные вопросы отвечает психолог Михаил Лабковский.
Практикующий психолог с 30-летним стажем, известный теле- и радиоведущий Михаил Лабковский прочитал интереснейшую лекцию «Родители & дети: отдать в сад, пережить школу, отпустить в жизнь». «Дети Mail.Ru» послушали ее и записали самое интересное.
«Непереносимость детского сада» видно довольно быстро
Есть дети, которые ну никак не могут ходить в детский сад, – их всего 2-3%, но они есть. Ни уговоры, ни какие-либо приемы на них не действуют, они не привыкают, не адаптируются и продолжают плакать каждый раз, когда вы пытаетесь оставить их с воспитателем. Таких детей, конечно, можно заставить посещать садик, но это чревато серьезными психологическими травмами, в будущем они вырастают тяжелыми невротиками. Если у вас именно такой ребенок, не мучайте его. Вам это, в первую очередь, необходимо понять, принять и что-нибудь придумать – возможно, уйти с работы, нанять няню, оставлять ребенка с бабушкой, брать его на работу с собой.
Такую проблему как «непереносимость детского сада», кстати, видно довольно быстро. Если ребенок рыдает каждый раз, когда вы ведете его в сад, упирается и, находясь там, все время плачет, то это не потому, что он еще не привык, а потому что садик – это вообще не его тема.
Дождитесь оптимального возраста
Конечно, у каждой семьи бывают обстоятельства, из-за которых маме нужно завершить декретный отпуск и выйти на работу. Но детские психологи рекомендуют отдавать ребенка в сад, когда ему исполнится 2 года и 7 месяцев – не раньше.
Кстати, противникам детского сада психологи советуют все-таки там побывать, хотя бы в 5 лет. Это поможет ребенку легче адаптироваться к школе.
Выбирайте воспитателя, а не сад
Наверное, частные детские сады лучше государственных, однако и в них вам никто не даст гарантии, что у воспитателя сложатся хорошие отношения с вашим ребенком. Тут уж как повезет. Но помните, что главное – все-таки не сам сад, а люди, которые в нем работают, – воспитатели и нянечки.
Не оставляйте ребенка одного сразу
В идеале в период приучения к саду матери нужно взять отпуск на недельку, а лучше дней на 10, договориться с администрацией и прийти в детский сад вместе с ребенком. Там вы часа 2-3 играете, знакомитесь с другими детьми и уходите домой до наступления момента, когда ребенку наскучит или надоест.
Второй день вы проводите точно так же, а на третий пробуете оставить ребенка на обед. Если повезет, то после обеда он пойдет спать, а если не повезет, то вы вместе отправитесь домой.
Как только ребенок немного адаптируется, вы перемещаетесь за забор детского сада, но далеко не уходите. Смысл в том, чтобы он вас видел и в любой момент мог позвать на помощь. Где-то к концу недели вы, скорее всего, сможете идти по своим делам, а малыш будет спокойно оставаться в саду сам.
Если же возникли какие-то проблемы, он постоянно плачет, «сегодня хочу идти, завтра не хочу», то возможно, вы привели его в сад слишком рано или ему вообще ходить туда не нужно (читайте пункт 1).
Выбирайте школу рядом с домом
При выборе школы для первоклашки важны два критерия – близость к дому и личность учителя. Хорошо, если ребенок будет тратить как можно меньше времени и сил, чтобы добраться до школы (даже если его возит личный водитель).
Есть и еще один нюанс. Не знаю, как сейчас, но когда я был ребенком, было важно жить и учиться в одном районе, потому что дети, которые ездили в другие школы, частенько получали по голове за то, что не были частью домового коллектива. Да и вообще, это здорово, когда дети могут вместе идти домой после школы, общаться во дворе, делать уроки.
Первокласснику нужно, чтобы на него не орали и не били линейкой по пальцам
Требования к первой учительнице очень простые – она должна быть психически уравновешенной, не истеричной, должна любить свою работу и вести себя адекватно. В ближайшие 3-4 года это все, что он нее потребуется.
Как выбрать такую учительницу? Очень просто. Идете в ближайшую к дому школу, спрашиваете, какая учительница выпускает 4 класс и набирает первый, а затем узнаете у родителей выпускников, что они думают об этой особе. Конечно, можете побеседовать с ней и сами.
Не гонитесь за оценками
Сейчас стало модным отдавать детей в школы со всякими там уклонами – языковым, математическим и так далее. Это имеет значение только в том смысле, что у ребенка, возможно, будет более приличное окружение. Чтобы он не так, как я, впервые в 7 лет закурил. А что касается знаний, то я сейчас скажу очень непедагогичную вещь, но самые богатые люди планеты не имеют высшего образования, а некоторые даже не окончили школу.
Вы поймите, что с 3 до 13 лет – это самый благополучный период в жизни ребенка. Он уже вышел из конфликта «я сам», когда на все ваши просьбы он отвечает «нет» (и это нормально), но еще не вошел в переходный возраст, на который приходится самый тяжелый кризис за всю его жизнь.
По стечению обстоятельств в момент пубертата в школе как раз проходят экзамены. То есть у кого-то там грудь не выросла, у кого-то прыщи по всему лицу, и с ним вообще никто не гуляет, а родители переживают из-за оценки по математике. По статистике на 14 лет приходится больше всего дебютов шизофрении, а также подростки лидируют по количеству суицидов.
Если будете слишком сильно переживать за оценки, рискуете испортить отношения с ребенком на всю дальнейшую жизнь. Все, что ему нужно в этот период, – это ваши внимание, любовь и поддержка. Я не знаю ни одного человека, у которого жизнь была сломана из-за плохой оценки на экзамене, зато знаю многих, кто годами посещает психологов из-за чрезмерного стресса в школе.
Не делайте уроки вместо ребенка
Вообще я за такой жесткий подход, когда ребенку в первом классе родители говорят: «Смотри, школа не трогает нас, а мы не трогаем тебя. Нас не вызывают, нам все равно сделал ты уроки или нет. Но если это не так, у тебя начинаются проблемы». Обычно с нормальными детьми это работает. Вы, конечно, можете ребенку помочь, если он просит, но вместо него делать уроки, поделки, задания точно не надо.
Не обращайте внимания на требования и возрастные «нормы»
Я сам работал в школе в течение 10 лет, и точно знаю, что у детей есть такая особенность – все они взрослеют в разном возрасте. Кстати, во всем мире в начальной школе, которая длится 6 лет, а не 4 года, нет требований к навыкам в связи с возрастом. Это значит, что к ним не приходит учитель с секундомером и не считает, сколько символов ребенок прочитал за минуту. У них есть красочные учебные тетради, и в пределах одного класса, 10 детей делают упражнения на пятой странице, двое – на двадцать восьмой, а четверо – на сто сорок пятой. Это нормально! Потому что если ребенка приняли в школу, это значит, что он психически здоров, обучаем, и любые претензии по неуспеваемости не учитель предъявляет родителям, а как раз наоборот.
Ребенок плохо читает – вопросы к школе. Если вам говорят: «У нас такая сложная программа. Вы или будете заниматься, или не сможете у нас учиться», то вы внимательно слушаете, согласно киваете и ничего не делаете. Донести до ребенка программу – задача школы, а не ваша проблема.