Ну очень высокая мода: платья с вульвами, рыбьими хвостами и осьминогами всколыхнули сеть

Провокационные наряды, почти полностью открывающие грудь и украшенные стилизованными вульвами, рыбьими хвостами и осьминогами, вызвали бурное обсуждение в Сети, пишет Rus.tvnet.lv.

Пользователи выражали восхищение, используя порой не совсем цензурные выражения, намекающие на сексуальный характер декора платьев:

«Fucking amazing» («Ошеломительно прекрасно»), «Fuck red carpets up» («Это потрясет красные дорожки (фестивалей)»).

Платье с русалочьим хвостом сопровождалось комментарием «Drunken mermaids» («Пьяные русалки»). Российский пользователь, в свою очередь, назвал платья Namilia «порнографией».

Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина (University of the Arts Berlin). Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года.

Марка известна своей провокационностью: для декора платьев предыдущей коллекции дизайнеры использовали стилизованные пенисы.