Победа бритой девушки в конкурсе красоты вызвала скандал

На днях в немецком городе Ганновер прошел местный конкурс красоты. Победительницей стала учащаяся одной из школ Иоанна Паламарцук. После объявления результатов бьюти-состязания разразился настоящий скандал.

Многие Интернет-пользователи решили, что девушка не заслуживает звания «Мисс Ганновер». Виновата необычная стрижка немки, за которую ее даже назвали «Мисс строительный рынок», пишет Rus.tvnet.lv.

В интервью немецкому журналу Vice Паламарцук призналась, что ее очень удивили негативные комментарии.

«Самым худшим оскорблением для меня стало сравнение с пациентами, которые проходят химиотерапию. Это относится не только ко мне, но и к людям, которые больны и недобровольно лишились своих волос, в отличие от меня», — сказала девушка журналистам. Несмотря на критику, школьница собирается и дальше носить короткую стрижку, на которую ее вдохновила Кара Делевинь. Девушка рассталась с длинными волосами всего за две недели до конкурса по совету своего тренера. По словам Иоанны, ее близким и друзьям очень понравился ее новый имидж.