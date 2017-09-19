Мать десять дней ходила с мертвым ребенком в утробе, чтобы не портить отдых детям

40-летняя Дебби Кинг перенесла выкидыш на 10-й неделе беременности, когда находилась на отдыхе вместе со своим мужем и двумя детьми на Лансароте. Однако, чтобы не портить им отдых, женщина еще десять дней ходила с мертвым ребенком в утробе, сообщает Life.ru со ссылкой на The Sun.

"Я проконсультировалась со своим гинекологом, и он сказал, что такой вариант приемлем. Мы никому не рассказывали о моей беременности, и было очень тяжело. За все это время я не подала ни одного знака, что мне плохо, чтобы не испортить праздник детям"

Перед поездкой у Дебби было кровотечение, но врачи ее успокоили, что все хорошо. Но на семейном отдыхе кровотечение продолжилось, и местный гинеколог сказал, что у ребенка остановилось сердцебиение. Когда Дебби вернулась в родной город, то сразу же пошла в частную клинику. Однако операция, которая обычно занимает 15–20 минут, заняла четыре часа.

Промедление едва не закончилось для Дебби смертью. У женщины произошло приращение плаценты к шраму от кесарева сечения от первой беременности, из-за чего во время операции началось сильное кровотечение, которое врачи никак не могли остановить. Дебби поместили в индуцированную кому на 48 часов.

Врачи сообщили, что это очень редкий случай — плацента выросла в разрыве между маткой и мочевым пузырем, а затем прошла и через сам мочевой пузырь. К счастью, врачам удалось спасти женщину и сейчас она уже дома в кругу семьи.

"Врачи до сих пор не знают наверняка, вернется ли мой мочевой пузырь в норму. Но я достаточно молода, здорова, и мы надеемся, что все будет хорошо. Я просто хочу быть мамой двух очаровательных детей и читать им перед сном сказки"