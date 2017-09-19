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Фото: турецкий дизайнер устроил "кровавую резню" на подиуме в Стамбуле

Krasotka.ee
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ФОТО: Instagram

Именно так турецкий дизайнер решил продемонстрировать свою коллекцию одежды на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week.

На Неделе моды в Стамбуле турецкий дизайнер Башак Канкеш решил удивить не своей коллекцией одежды, а шоу с участием моделей. На подиуме девушки были одеты в красные платья либо в телесные боди, но обязательным элементом в новой коллекции была "кровь", пишет Life.ru.

Красные нити, которые создавали иллюзию крови, были приклеены к телам моделей, а на одежде красовались ярко-красные куски ткани. В одной из сцен модель якобы хватается за выпущенные кишки девушки и тянет их по всему подиуму.

Некоторые сжимали в руках пластмассовые органы. Стоит отметить, что девушки падали на подиуме после дефиле, а другие перешагивали через них и продолжали демонстрировать коллекцию одежды.

Ошарашенные зрители кричали от восторга, и все камеры были прикованы именно к действиям моделей. Шоу получило высокую оценку среди модных критиков.

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A post shared by MBFWIstanbul (@mbfwistanbul) on

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