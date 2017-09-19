Восемь лет ей твердили, что отсутствие месячных — нормально, а оказалось, что это рак

Женщина больше десяти раз обращалась к терапевту с жалобами на неспособность забеременеть снова, но специалист уверял ее, что с ней все в полном порядке и рекомендовал продолжать попытки. В результате Ребекку все-таки направили к гинекологу, который и поставил ей страшный диагноз — рак матки. Врач сообщил женщине, что матку придется удалить целиком и она уже никогда не сможет иметь детей, пишет Life.ru.

Теперь Ребекка жалеет, что не настояла на обследовании специалистом раньше. Женщина рассказала The Sun, что всегда хотела завести двух детей и теперь на этой мечте придется поставить крест.

"Есть множество женщин, которые мечтают о детях, но не могут родить. К счастью, у нас есть Купер, но отказаться от мечты о втором ребенке было тяжело", - сказала Ребекка Понтон

Врачи напоминают, что самым распространенным симптомом рака матки являются продолжительные кровотечения. Однако в случае с Ребеккой главным и единственным симптом являлось полное отсутствие кровотечений, включая менструальные. Это еще раз доказывает, что заболевания могут проявляться нетипичным образом и лучше лишний раз обратиться к специалисту, чем запустить опасные болезни.

"Не слушайте тех врачей, которые предлагают вам немного подождать. Ваш организм может потратить это время на развитие рака".