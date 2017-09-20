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Будущий отец проголодался и заказал гамбургер прямо в палату, где рожала любимая

Krasotka.ee
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Гамбургер. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

23-летний Тарик Квареши из Лестера, Великобритания, отправился в больницу вместе со своей рожающей подругой. Там будущий отец проголодался и заказал фастфуд прямо в родовую палату.

Тарик Квареши и его подруга Кардина Фрэнк Уитмор планировали домашние роды, но уже в процессе стало понятно, что без медицинской помощи женщине не обойтись. В четыре часа утра пара приехала в больницу, но роды затянулись, и к десяти часам вечера будущий отец страшно проголодался, пишет Life.ru.

"Я был очень голоден, я не ел весь день, и не знал, сколько еще это продлится. Я спросил акушерку, хочет ли она что-нибудь заказать, но она сурово посмотрела на меня и отказалась", - прокомментировал Тарик Квареши

Когда мужчина отлучился за заказом, мать Кардины посоветовала ему не пропускать рождение своего ребенка, чтобы не жалеть об этом всю жизнь. И Тарик нашел решение: он забрал еду в палату и пообедал прямо там, в перерывах массируя спину подруги. Ребенок появился на свет уже спустя полтора часа после прибытия курьера.

"Моя картошка была еще горячей, когда появился ребенок!" – сказал новоиспеченный отец.

По словам Тарика, его подруга не была в восторге от идеи с доставкой и отказалась от любезно предложенного ей крылышка. А вот компания, в которую обратился будущий отец, напротив, оценила его находчивость и подарила молодой семье чек на 250 фунтов стерлингов.

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