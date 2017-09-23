Рецепт: как приготовить диетический яблочный пирог

Этот вкусный осенний пирог с яблоками пекут без добавления сахара и сливочного масла.
Даже если ты на диете, это не повод отказывать себе в домашней выпечке. Просто замени сахар медом, сливочное масло – растительным, а часть муки – овсяными хлопьями. Получится и вкусно, и полезно, пишет Ivona.bigmir.net.
Яблочный пирог с овсянкой
Ингредиенты:
1/2 стакана муки
1/2 стакана овсяных хлопьев
3 яйца
1/2 ч.л. разрыхлителя
3 ст.л. растительного масла без запаха
2-3 яблока
мед
молотая корица
Рецепт приготовления:
1. Просеять муку с разрыхлителем, добавить овсяные хлопья.
2. Разделить яйца на белки и желтки. Белки взбить в пышную пену, а желтки взбить вместе с медом (1-2 ст.л.) и растительным маслом.
3. Аккуратно соединить белки с желтками. Добавить муку с овсянкой, перемешать движениями снизу вверх.
4. Перелить тесто в застеленную пергаментной бумагой и смазанную маслом форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 10 минут.
5. Яблоки помыть и по желанию почистить; удалить сердцевину и нарезать дольками. Выложить фрукты сверху на тесто.
6. Полить жидким медом по вкусу и посыпать молотой корицей. Готовить яблочный пирог еще 20-25 минут.