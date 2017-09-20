Модель с пышными формами повторила фотосессию Ким Кардашян, но получилось лучше

В своем Instagram девушка выложила фото, на котором позирует в белом купальнике точь-в-точь как Ким Кардашян. Это не просто копия, а именно фото для сравнения пышной модели с популярной светской львицей. Свой снимок Диана Сирокай сопроводила подписью "Мы обе женщины с разными телами", пишет Life.ru.

Ее пост оценили более 29 тыс. пользователей соцсети. И, если учесть, как негативной критике подвергаются модели плюс-сайз, в адрес Дианы подписчики выразили только свое восхищение.

"Я влюбился!", "Ты такая роскошная", "Никогда не сравнивай себя с Ким. Ты великолепна!", — гласят комментарии под постом модели. Не смогли сдержать своих эмоций и поклонники Ким Кардашьян. Один из них написал: "Я поклонник Ким К, но должен признать, что вы выглядите просто фантастически!"

Своим фото Диана Сирокай хотела вдохновить и поддержать всех женщин с пышными формами.

"Мне понравилось это фото Ким, и я хотела показать, что позитивно отношусь к своему телу. Я хочу, чтобы оно было как можно более естественным. Мои недостатки — моя сила, и я хочу, чтобы каждая любила свое тело"