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Модель с пышными формами повторила фотосессию Ким Кардашян, но получилось лучше

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Как сообщает The Sun, 21-летняя обладательница пышных форм Диана Сирокай хочет научить всех девушек принимать свое тело таким, какое оно есть.

В своем Instagram девушка выложила фото, на котором позирует в белом купальнике точь-в-точь как Ким Кардашян. Это не просто копия, а именно фото для сравнения пышной модели с популярной светской львицей. Свой снимок Диана Сирокай сопроводила подписью "Мы обе женщины с разными телами", пишет Life.ru.

Ее пост оценили более 29 тыс. пользователей соцсети. И, если учесть, как негативной критике подвергаются модели плюс-сайз, в адрес Дианы подписчики выразили только свое восхищение.

"Я влюбился!", "Ты такая роскошная", "Никогда не сравнивай себя с Ким. Ты великолепна!", — гласят комментарии под постом модели. Не смогли сдержать своих эмоций и поклонники Ким Кардашьян. Один из них написал: "Я поклонник Ким К, но должен признать, что вы выглядите просто фантастически!"

Своим фото Диана Сирокай хотела вдохновить и поддержать всех женщин с пышными формами.

"Мне понравилось это фото Ким, и я хотела показать, что позитивно отношусь к своему телу. Я хочу, чтобы оно было как можно более естественным. Мои недостатки — моя сила, и я хочу, чтобы каждая любила свое тело"

WE ARE BOTH WOMEN with DIFFERENT BODIES ❤️ #Slay

A post shared by D I A N A S I R O K A I (@dianasirokai) on

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