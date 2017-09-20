Родившая через семь лет после менопаузы: я думала, что это рак, но это было чудо

Тесс Мортен уже давно мечтала стать мамой и трижды проходила процедуру ЭКО. К сожалению, желаемый эффект не был достигнут, и после наступления менопаузы женщина смирилась с тем, что у нее не будет детей. К тому же медицинские процедуры повлияли на здоровье Тесс, и она была вынуждена принимать заместительную гормональную терапию, пишет Life.ru.

В 2016 году Тесс почувствовала себя больной — вздутие живота и постоянная усталость привели женщину к врачу. Миссис Мортен заподозрила у себя рак яичников и решила пройти УЗИ для подтверждения диагноза.

"Врач сказал мне: "Твои яичники в полном порядке, но посмотри-ка сюда". Я взглянула на монитор и увидела там ребенка. Я не могла поверить своим глазам и спросила: "Это мой?""

Тесс не могла сдержать слез, ведь она так мечтала забеременеть, что потратила на ЭКО 20 тысяч фунтов. Женщина уже похоронила свою мечту и никак не ожидала, что она сбудется сама собой спустя семь лет после менопаузы. Беременность протекала нормально, и в январе этого года на свет появилась долгожданная девочка Молли.

Врачи предполагают, что забеременеть Тесс позволила заместительная гормональная терапия, которую та принимала от приливов. А сама 47-летняя мама считает, что с ней произошло настоящее чудо.

"Я был ошеломлена, потому что уже прошла менопаузу и не думала, что такое возможно. Я чувствую, что меня благословили", - сказала она.