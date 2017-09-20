Дизайнер, придумавший сумку на пояс в виде пивного живота, всегда мечтал о пузе

По словам дизайнера, он уже получил несколько запросов от производителей, которые готовы выкупить его идею. Но сам он пока планирует запуск кампании на Kickstarter.

Пакис назвал свои сумки Dadbag. Они будут выполнены в шести различных вариациях: от чисто розового живота до волосатого с обильными складками.

На создание таких сумок дизайнера вдохновила его мечта иметь живот, но он боялся за свое здоровье, передает Life.ru.

«Идея создать Dadbag пришла мне в голову из-за давней мечты иметь живот. Но я переживаю за свое здоровье. Теперь я могу надеть живот всякий раз, когда мне хочется, и даже могу хранить в нем свои вещи, потому что сумка очень вместительная», - прокомментировал дизайнер.

A post shared by The Dadbag (@thedadbag) on Sep 15, 2017 at 7:22am PDT

A post shared by The Dadbag (@thedadbag) on Sep 19, 2017 at 3:40pm PDT