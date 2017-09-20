Дизайнер, придумавший сумку на пояс в виде пивного живота, всегда мечтал о пузе

Художнику-дизайнеру из Лондона Альберту Пакису пришла в голову идея создать сумку в виде пивного волосатого живота. Как только фотографии его разработки утекли в Сеть, они стали приобретать вирусную популярность.
По словам дизайнера, он уже получил несколько запросов от производителей, которые готовы выкупить его идею. Но сам он пока планирует запуск кампании на Kickstarter.
Пакис назвал свои сумки Dadbag. Они будут выполнены в шести различных вариациях: от чисто розового живота до волосатого с обильными складками.
На создание таких сумок дизайнера вдохновила его мечта иметь живот, но он боялся за свое здоровье, передает Life.ru.
«Идея создать Dadbag пришла мне в голову из-за давней мечты иметь живот. Но я переживаю за свое здоровье. Теперь я могу надеть живот всякий раз, когда мне хочется, и даже могу хранить в нем свои вещи, потому что сумка очень вместительная», - прокомментировал дизайнер.