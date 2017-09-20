Сразу шесть подружек невесты, не сговариваясь, пришли на свадьбу в одинаковых платьях

Сразу шесть женщин, приглашенных на свадьбу Джулии, выбрали для торжества одинаковые платья. К счастью, это не стало поводом для ссор — дамы посмеялись над ситуацией и сделали совместное фото с невестой. А одна из них — Дебби Сперанза — выложила забавный снимок на своей странице в Facebook Life.ru.

Свадебная фотография стала вирусной: за два дня ее лайкнули больше 40 тысяч раз. В комментариях пользователи рассказали о похожих совпадениях из собственной жизни. А невеста Джулия Маммон присоединилась к веселью, поменяв обложку на своей странице.