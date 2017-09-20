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Медсестер, которые показывали младенцам "факи" и делали из них рэперов, уволили

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Krasotka.ee
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ФОТО: facebook

В подписи к одной из фотографий, которая попала в Сеть, девушка назвала неизвестного ребенка маленьким сатаной.

Две медсестры военно-морского госпиталя были отстранены от работы после того, как в интернете появились фото и видео, на которых зафиксированы девушки, издевающиеся над новорожденными детьми. В частности, одна из них показывает ребенку средний палец, а подпись к снимку гласит: "Что я на самом деле чувствую по отношению к этим маленьким дьяволам", — сообщает Daily Mail.

На видео девушка заставляет малыша двигаться в такт музыке. После того как изображения попали в интернет, их просмотрели более сотни тысяч раз. Таким образом о медсестрах узнало руководство лечебного заведения, в котором они работали, пишет Life.ru.

Сейчас ведется расследование инцидента, на это время медсестер отстранили от ухода за пациентами.

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