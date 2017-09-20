Неделя моды в Лондоне: гранж от Томми Хилфигера
20 сентября 2017 г., 13:44
Вчера, 19 сентября, свое яркое шоу показал дизайнер Томми Хилфигер. Как и его итальянский коллега Джорджио Армани, Томми в этом году площадкой для показа осенне-зимней коллекции выбрал Лондон, где его гранжевая эстетика пришлась очень к месту.
В рамках шоу была показана и новая совместная коллекция дизайнера и его музы — 22-летней модели Джиджи Хадид — Tommy x Gigi. Естественно, в этот вечер старшая из клана Хадид стала главной звездой вечера. Вместе с ней на подиум вышли ее сестра и брат: 20-летняя Белла Хадид и 18-летний Анвар (ровно в таком порядке).
Cмотрим галерею!