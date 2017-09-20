Неделя моды в Лондоне: гранж от Томми Хилфигера

В рамках шоу была показана и новая совместная коллекция дизайнера и его музы — 22-летней модели Джиджи Хадид — Tommy x Gigi. Естественно, в этот вечер старшая из клана Хадид стала главной звездой вечера. Вместе с ней на подиум вышли ее сестра и брат: 20-летняя Белла Хадид и 18-летний Анвар (ровно в таком порядке).

Cмотрим галерею!