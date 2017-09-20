Обувь на каблуке назвали полезной для здоровья

Председатель Общества врачей ортопедов хирург Майк О’Нейл заявил о том, что за последние три года количество проблем, связанных с ношением обуви на плоском ходу, значительно увеличилось. «Ногам вредит вовсе не каблук, а плоская подошва», - констатировал врач, пишет Medikforum.ru.

По словам О’Нейла, столь востребованная сегодня современными людьми обувь на плоской подошве, возможно, кажется удобной, но постоянное хождение на такой подошве ведет к появлению различных проблем. В частности, со временем могут появиться боли в ступнях и спине, мозоли, шишки на пальцах, артрит, предостерег эксперт.

Ортопед порекомендовал носить туфли и ботинки на каблуке высотой 2,5 сантиметра. Такую высоту каблука врач назвал идеальной.

«Правильная осанка, которая поддерживается при ношении обуви на каблуках, улучшает кровоснабжение мышц тазового дна», - отметил специалист.