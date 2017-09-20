Женщины плачут 72 раза в году, а мужчины - в два раза реже

Социологический опрос показал, что женщины плачут шесть раз в месяц, что составляет 72 эпизода в год. Мужчины плачут ровно в два раза реже, но это всё равно внушительная цифра, если вспомнить образ настоящего мачо, который не проливает слезы даже перед смертью. Исследование также показало, что хотя женщины плачут чаще, мужчины меньше стыдятся по поводу своих слёз. 40% опрошенных представителей сильного пола заявили, что их совсем не беспокоила бы возможность расплакаться на публике. Между тем, также беспечно к этому относятся лишь треть опрошенных женщин, пишет Medikforum.ru.

«Хотя на уровне стереотипов женщины чаще связываются в сознании со слезами, результат нашего исследования на самом деле показывает, что мужчины теперь считают плач гораздо более допустимым для себя проявлением эмоций, - говорит психолог Эмма Кенни. - Принято считать, что только женщина может плакать без причины. И вновь, наше исследование это опровергает, потому что показывает, что женщины чувствуют себя психологически менее комфортно, если они таким образом проявляют свои эмоции на публике».

В исследовании приняли участие более 2 000 взрослых человек, и 51% из них заявили, что являются плаксами, то есть время от времени дают волю чувствам. При этом женщины плачут чаще всего при просмотре каких-либо телесериалов или программ, а мужчины в тот момент, когда предаются грустным воспоминаниям. Общими причинами для плача среди мужчин и женщин являются тоска и тревожное состояние. В том, что касается плача без причины, женщины безоговорочно лидируют. 64% представительниц прекрасного пола не могут логически объяснить, почему их иногда пробивает на слезу. У мужчин такое бывает только в 30% случаев.