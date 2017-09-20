Ученые открыли вред родительской любви

Исследователи из США обнаружили, что люди, имевшие в детстве тесную эмоциональную связь с родителями, в зрелом возрасте чаще демонстрировали склонность к проблемам с психикой, в частности, к депрессии. И наоборот, люди, которые детьми часто ссорились с родителями, имели более крепкое психологическое здоровье. Прежде чем прийти к такому заключению, специалисты обследовали 725 человек, выросших в 309 семьях, пишет Medikforum.ru.

По словам авторов работы, у детей, которые растут привязанными к своим родителям, формируется сильное чувство ответственности за состояние матери или отца. Такое качество заставляет человека видеть свою ответственность и вину за все происходящее в жизни, включая неудачи и проблемы – это и ведет к неудовлетворенности собой.

Кроме того, отметили психологи, если у любимых родителями детей есть братья и сестры, то их отношение к любимчикам часто оказывается негативным. «Разумеется, дети чувствуют это недовольство со стороны близких, - и оно совсем не радует», - заявили эксперты.