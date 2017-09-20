Девушка сбрила себе бровь в прямом эфире и сама не поняла, как ей это удалось

Неизвестно, что обрадовало пользователей больше — нелепая ситуация или выражение лица девушки, осознавшей свой промах, — но видео собрало почти три миллиона просмотров на Imgur, пишет Life.ru.

"Я всегда думал, что размещать лезвие с обратной стороны бритвы глупо. Но лишь до этого момента. Больше я так не думаю. Огромное спасибо."

Впрочем, красотке не стоит огорчаться — она не первая девушка, лишившаяся бровей по собственной глупости. В конце концов, не догадываться об опасности, которую таит обратная сторона бритвы, нормально.