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Девушка сбрила себе бровь в прямом эфире и сама не поняла, как ей это удалось

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Пользователь ShadowBun выложил на Imgur забавное видео: симпатичная девушка ведет трансляцию из душа и при этом играет с бритвой. В какой-то момент красотка решает провести по своему лицу обратной стороной бритвы... И что-то идет не так.

Неизвестно, что обрадовало пользователей больше — нелепая ситуация или выражение лица девушки, осознавшей свой промах, — но видео собрало почти три миллиона просмотров на Imgur, пишет Life.ru.

"Я всегда думал, что размещать лезвие с обратной стороны бритвы глупо. Но лишь до этого момента. Больше я так не думаю. Огромное спасибо."

Впрочем, красотке не стоит огорчаться — она не первая девушка, лишившаяся бровей по собственной глупости. В конце концов, не догадываться об опасности, которую таит обратная сторона бритвы, нормально.

Trying to joke shave her eyebrow by holding the razor backwards
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