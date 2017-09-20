Как помочь подруге, если ее парень — тиран

Прояви инициативу

Этот разговор придется инициировать тебе, не жди от подруги, что она обратится за помощью. Уверяю, скорее всего, она этого не сделает, пишет Lady.mail.ru.

Возможно, ты из категории людей, которые разговор о чужих отношениях считают нарушением личных границ. Но, поверь, твои тревога, беспокойство и раздражение никуда не денутся, если ты будешь молча издалека наблюдать за развитием событий. И самое главное, это никак не поможет подруге. Очень часто люди, которые находятся в нездоровых психологических отношениях, просто этого не замечают.

Разговаривая с подругой, не спеши сразу вешать ярлык «абьюзер» на ее мужчину. Поделись своими переживаниями с ней, скажи, что стала замечать, что в последнее время она выглядит все более подавленной, тревожной. Постарайся говорить с ней как можно спокойнее и мягче, без ноток обвинения в ее адрес или в адрес ее партнера.

Наберись терпения

Если разговор не клеится, подруга уходит от прямых ответов на вопросы, списывая это на «трудный период в жизни» или банальную усталость, не сдавайся!

Постарайся дать ей понять, что ты здесь не с целью ее обидеть или поучать, а действительно переживаешь за нее. Не указывай ей, что делать, хотя, возможно, так и хочется закричать: «Бери ноги в руки и беги подальше от этого ...» (эпитет вставь сама).

Слишком сильное давление может вызвать яростное сопротивление со стороны подруги, ведь давления ей и так хватает в ее отношениях. Если ты действительно хочешь помочь, придется научиться терпению.

Не играй в психолога

Не бери на себя слишком много. Соблазн поиграть в профессионального психолога может быть очень сильным, особенно, если ты интересуешься темой абьюза и считаешь себя достаточно психологически подкованной, чтобы решать чужие проблемы.

Основная ошибка людей, одержимых желанием помочь своим друзьям, заключается в том, что они путают два понятия: «помощь» и «спасение». Лучшее, что ты можешь — порекомендовать подруге обратиться за профессиональной помощью к специалисту, объяснив, что сама она явно не справляется со своими переживаниями.

Но «лечить» ее ценными советами и «душевными» разговорами каждый день не стоит, такие дружеские отношения тоже не вполне здоровы. Помни, в первую очередь ты — подруга, а не доктор Фрейд.

Предложи помощь

Ну вот и все, твои опасения подтвердились: подруга призналась, что страдает в отношениях с молодым человеком или мужем, но боится уйти. Часто страх может быть продиктован не только психологическими причинами, но и материальными. Подруге может быть некуда уйти. Дай ей понять, что ты готова помочь, только реально оцени собственные возможности.

Например, ты готова одолжить денег, помочь в поиске психолога, предоставить жилье на какое-то время. Проговори все это четко, чтобы она понимала, на какую помощь с твоей стороны может рассчитывать.

Даже если у тебя нет свободных денег или комнаты, не расстраивайся. Сочувствие и понимание — сами по себе важная и мощная поддержка.

Расскажи о своем опыте

Не оставайся в стороне, не бойся предлагать подругам помощь, если видишь, что в их жизни происходит что-то разрушительное и причиняющее им боль. Не бойся признаваться в том, что ты переживаешь за них.

Делись своим опытом, опытом ошибок в том числе. Многим людям собственные беды и несчастья кажутся исключительными, что добавляет в клубок переживаний еще и чувства вины, стыда. Но, наверное, нет ни одного человека, который бы хоть раз в своей жизни не ошибся. Особенно в любовных отношениях, ведь в них люди становятся слишком уязвимыми. Поэтому не откладывай разговор в долгий ящик, поговори с подругой прямо сейчас.