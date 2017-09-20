В ближайшее время покупать лосось нельзя! Эпидемия морских вшей - во всем мире

Крошечные морские вши цепляются к лососям и пожирают их, от чего рыбы либо погибают, либо становятся непригодными к употреблению.

Фактически это различные виды мелких ракообразных, число которых измеряется десятками тысяч, пишет Lifter.com.

Лососёвые содержатся в специальных загонах и находятся в постоянном тесном контакте друг с другом, что способствует быстрому распространению паразитов. Смертность среди заражённых взрослых особей на порядок меньше, чем среди мальков, но их товарный вид сильно ухудшается.

По словам экспертов, лососёвые фермы, расположенные у берегов Шотландии, способствуют распространению этих опаснейших паразитов, являющихся причиной гибели 39% популяции дикого лосося в северо-восточной Атлантике.

Исследования показали, что «неожиданно высокое» число диких лососей гибнет ежегодно в результате заражения плотоядными морскими вшами.

В докладе, опубликованном в в одном из британских научных журналов, говорится:

«Паразитирующие ракообразные, вероятно, атакуют молодь сёмги во время морских миграций в областях с развитой аквакультурой (садковым рыбоводством), где одомашненные лососи серьёзно страдают от эктопаразитарных копепод (морских вшей)».

Профессор Кристофер Тодд, специалист по морской экологии из Шотландского института океанологии, заявил:

«Столь высокая смертность от морских вшей стала для нас полной неожиданностью. В аквакультуре уделяют серьёзное внимание контролю над паразитами при разведении лосося, но теперь необходимо не только защищать садковые популяции, но и не допустить распространения заразы среди дикой сёмги. Теперь мы наконец можем реалистично оценить уровень смертности живущего на свободе лосося от этого паразита».

Защитники окружающей среды предлагают ужесточить законы об аквакультуре и рыболовстве, а также требуют от представителей рыбоводной промышленности предоставления более точной информации о масштабах заражения.

По их словам, морские вши — это естественная часть биоценоза, но рыбные фермы создают идеальные условия для неестественного роста численности паразита, от которого особенно страдает мигрирующая молодь дикой сёмги. Существуют способы, позволяющие нарушить жизненный цикл вшей, но они требуют согласованности действий.

Вспышки эпидемии морских вшей также зарегистрированы в Канаде, Норвегии, США и Чили — это основные поставщики высокобелковой рыбы в мире.

В частности, пятая часть всех лососей, которых выращивают в Норвегии, умирает до достижения зрелости.

Природные запасы атлантического лосося разрушаются из-за скрещивания с дикими сородичами. Лосось просто вырывается из сетей на фермах. Вши, как правило, концентрируются в застойных водах бухт и фьордов Норвегии, где размещаются лососёвые фермы.

Представители обществ рыболовов подтверждают, что паразиты из садковых хозяйств могут существенно повлиять на популяции дикой сёмги и заметно подорвать её запасы. По их словам, за последние 20 лет не найдено ни одного опровержения гипотезы о том, что паразиты из садковых хозяйств наносят вред диким лососям.