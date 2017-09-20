Кейт Хадсон назвала рожающих с помощью кесарева ленивыми

38-летняя Кейт Хадсон, мать двоих детей, дала интервью изданию Cosmopolitan, на обложке которого и появилась. Среди прочего ее спросили о самом ее ленивом поступке, пишет Soulpost.ru.

«Кесарево сечение!» — ответила актриса. Именно так она рожала своего старшего сына Райдера, которому сейчас 13-ть.

Слова Кейт возмутили матерей по всему миру, которые сразу начали рассказывать о своем опыте родов с помощью кесарева сечения, отмечая, что чаще всего это связано с осложнениями, а не ленью.

«Конечно, мамы, которые выбирают кесарево, чтобы не дать своему ребенку умереть во время родов, очень ленивые», — саркастично пишут женщины.

«Большинство людей делают кесарево, чтобы спасти своих детей. Пульс моего сына замедлялся, и пришлось делать срочное кесарево. Я горжусь своим шрамом. Не горжусь комментарием Кейт».