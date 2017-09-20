Звезда Instagram показала честное фото после родов

«Телу необходимо время, чтобы восстановиться после беременности. Очень важно дать ему это время, никто не может стать таким, как прежде, за одну ночь. Мое тело дало мне двух здоровых мальчиков, и всегда буду ему благодарна», – написала Сандра, выложив в Instagram два селфи с 11-дневным новорожденным сыном на руках, передает Soulpost.ru.

Фото, снятые в одном ракурсе, поставлены в стык, чтобы усилить эффект. На первом из них Сандра подтянула резинку своих обтягивающих легинсов выше пупка, в результате чего ее живот выглядит плоским. На втором фото легинсы приспущены, и живот Сандры отчетливо выпирает вперед, что больше соответствует реальности.

Сандра вела в Instagram подробную хронику своей второй беременности, поэтому подписчики не были удивлены ее внезапной откровенностью и поддержали ее порыв, поблагодарив за искренность и позитивный настрой. Пост собрал более 18 тысяч лайков и более 200 комментариев. Многие матери пишут о том, что честный пост Сандры очень поддержал их, ведь от тех «идеальных» послеродовых снимков, которые обычно выкладывают звезды, можно легко впасть в депрессию. Множество женщин, глядя на стройные тела и плоские животы знаменитостей, не понимают, почему же они сами не могут вернуться в свою дородовую форму через несколько недель после родов.

В своем блоге Сандра обращает внимание матерей на то, что чаще всего такие звездные Instagram-фото – постановочные. Это результат хорошего освещения, хорошей осанки, особого ракурса и, конечно же, фотошопа. Не составляет никакого труда превратить себя в «супермаму», используя фильтры и другие технические средства, подчеркивает Сандра. «Беременность продолжалась целых девять месяцев. Гордитесь собой, и ни в коем случае не спешите, будьте очень терпеливы со своим телом, цените каждое мгновение его послеродовых изменений», – пишет она.