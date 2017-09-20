12 самых бесполезных вещей для роддома

Вообще, собираться в роддом радостно и приятно. Но нужно уметь вовремя остановиться и выложить лишние вещи. Например, вот эти, пишет Deti.mail.ru.

1. Пустышки и бутылочки с соской

Для роддома – это персоны нон грата. Если выдать свеженькому младенцу пустышку или напоите смесью из бутылочки, то грудное вскармливание может закончиться ,так и не начавшись.

Дело в том, что ребенку поначалу трудно сосать грудь, он только учится это делать. Чтобы добыть молозиво или молоко, малышу приходится серьезно попотеть. Сосать пустышку или бутылочку физиологически гораздо легче, так как в процессе участвует меньше мышц. Как любой нормальный человек, малыш пойдет по пути наименьшего сопротивления и сделает выбор. Не в пользу груди.

2. Мешок детской косметики

Увлажняющий крем, питательный крем, крем против опрелостей, присыпка, шампунь, гель и пенка для купания, масло для тела, мыло жидкое и твердое... Выкладывайте, выкладывайте. Такое количество моющих средств малышу в роддоме не понадобится, да и дома – едва ли. Кожа у новорожденного нежная, пахнет молоком и медом, лишняя химия ей не нужна.

Вам пригодится минимальный набор: жидкое мыло, увлажняющий крем или натуральное персиковое масло и влажные салфетки. Крем и масло пусть будут в маленьких тестовых упаковках. А дома вы познакомитесь с ребенком ближе, и поймете, что из косметики ему подходит. Обратите внимание: все средства должны быть с маркировкой «от рождения».

3. Кружевное белье и шелковые халаты

Нет, вы берите, берите. Только сразу штук десять, и морально готовьтесь выкинуть их после использования. В роддоме белье придется менять по три раза в день. Гораздо практичнее взять набор одноразовых сетчатых шортиков, к ним – послеродовые прокладки и парочку хлопковых бюстгальтеров для кормления.

Халаты тоже лучше покупать недорогие хлопковые или пользоваться роддомовскими, если выдают. Домашний халат пригодится разве что для выхода в свет – на процедуры и в столовую.

4. Молокоотсос

Молокоотсос нужен только в экстренных случаях, когда малыш лежит отдельно от матери, и она сцеживает молоко для кормления из бутылочки. Если роды прошли штатно и ребенок находится рядом с вами, то использовать этот прибор даже вредно. Не дай бог разгоните гиперлактацию, а это довольно неприятная история. Во-первых, это больно, во-вторых, малыш не получит питательное «заднее» молоко, а то и вовсе откажется от груди. При гиперлактации грудь твердая и воспаленная, сосать ее трудно. Ребенок начнет капризничать.

Хотя дома, когда лактация станет зрелой и подстроится под младенца, молокоотсос вам пригодится, ведь грудное молоко хорошо переносит заморозку и вы сможете надолго уходить из дома по делам. А с ребенком побудут папа, бабушка или няня.

5. Ананасы в шампанском и прочие креветки

Современные врачи уверяют, что кормящей матери можно есть все, и ее диета никак не влияет на проблемы с животиком у младенца. Это похоже на правду: некоторые женщины никак не ограничивают свой рацион, а их дети не знают, что такое колики. Другие же едят ограниченный набор продуктов, при этом малыши все равно мучаются с животиком. Тут не угадаешь. Но некоторые особенности питания для недавно родивших все же оправданы.