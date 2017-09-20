12 самых бесполезных вещей для роддома

«Что у вас в пакете?» – строго спросила врач в приемном отделении. «Вода, телефон, зарядка», – я была сама невозмутимость. И не врала, просто умолчала: там ждали часа икс молочная шоколадка и учебник по маркетингу. Понятия не имею, как во время десятибалльных схваток я планировала изучать кривую спроса. И – главное – зачем.
Вообще, собираться в роддом радостно и приятно. Но нужно уметь вовремя остановиться и выложить лишние вещи. Например, вот эти, пишет Deti.mail.ru.
1. Пустышки и бутылочки с соской
Для роддома – это персоны нон грата. Если выдать свеженькому младенцу пустышку или напоите смесью из бутылочки, то грудное вскармливание может закончиться ,так и не начавшись.
Дело в том, что ребенку поначалу трудно сосать грудь, он только учится это делать. Чтобы добыть молозиво или молоко, малышу приходится серьезно попотеть. Сосать пустышку или бутылочку физиологически гораздо легче, так как в процессе участвует меньше мышц. Как любой нормальный человек, малыш пойдет по пути наименьшего сопротивления и сделает выбор. Не в пользу груди.
2. Мешок детской косметики
Увлажняющий крем, питательный крем, крем против опрелостей, присыпка, шампунь, гель и пенка для купания, масло для тела, мыло жидкое и твердое... Выкладывайте, выкладывайте. Такое количество моющих средств малышу в роддоме не понадобится, да и дома – едва ли. Кожа у новорожденного нежная, пахнет молоком и медом, лишняя химия ей не нужна.
Вам пригодится минимальный набор: жидкое мыло, увлажняющий крем или натуральное персиковое масло и влажные салфетки. Крем и масло пусть будут в маленьких тестовых упаковках. А дома вы познакомитесь с ребенком ближе, и поймете, что из косметики ему подходит. Обратите внимание: все средства должны быть с маркировкой «от рождения».
3. Кружевное белье и шелковые халаты
Нет, вы берите, берите. Только сразу штук десять, и морально готовьтесь выкинуть их после использования. В роддоме белье придется менять по три раза в день. Гораздо практичнее взять набор одноразовых сетчатых шортиков, к ним – послеродовые прокладки и парочку хлопковых бюстгальтеров для кормления.
Халаты тоже лучше покупать недорогие хлопковые или пользоваться роддомовскими, если выдают. Домашний халат пригодится разве что для выхода в свет – на процедуры и в столовую.
4. Молокоотсос
Молокоотсос нужен только в экстренных случаях, когда малыш лежит отдельно от матери, и она сцеживает молоко для кормления из бутылочки. Если роды прошли штатно и ребенок находится рядом с вами, то использовать этот прибор даже вредно. Не дай бог разгоните гиперлактацию, а это довольно неприятная история. Во-первых, это больно, во-вторых, малыш не получит питательное «заднее» молоко, а то и вовсе откажется от груди. При гиперлактации грудь твердая и воспаленная, сосать ее трудно. Ребенок начнет капризничать.
Хотя дома, когда лактация станет зрелой и подстроится под младенца, молокоотсос вам пригодится, ведь грудное молоко хорошо переносит заморозку и вы сможете надолго уходить из дома по делам. А с ребенком побудут папа, бабушка или няня.
5. Ананасы в шампанском и прочие креветки
Современные врачи уверяют, что кормящей матери можно есть все, и ее диета никак не влияет на проблемы с животиком у младенца. Это похоже на правду: некоторые женщины никак не ограничивают свой рацион, а их дети не знают, что такое колики. Другие же едят ограниченный набор продуктов, при этом малыши все равно мучаются с животиком. Тут не угадаешь. Но некоторые особенности питания для недавно родивших все же оправданы.
Старайтесь быть аккуратнее со скоропортящейся и экзотической едой. Во-первых, такие продукты запрещены правилами роддома, а во-вторых, ими легко отравиться или спровоцировать аллергию у малыша. Лучше избегать крайностей: сидеть на зеленых яблоках и овсянке также вредно, как и плитками лопать шоколад.
6. Ватные палочки
Непонятно почему этот предмет кочует из списка в список. Ватные палочки с ограничителем и без бесполезны в роддоме. У новорожденного ушки можно чистить только снаружи. А ноздри у него такие маленькие, что ни одна палочка туда не пролезет. При необходимости сворачиваем тоненький жгутик из ватки и – вперед.
Кроме того, носик умеет самоочищаться и лезть туда просто так не нужно. Дома палочки могут пригодится для обработки пупочка, а в больнице медицинские манипуляции с ребенком делают врачи и медсестры. Выложили? Ну и славно.
7. Парфюмерия
Средства с сильными запахами: туалетная вода, ядреный спрей-дезодорант, парфюмированные кремы и масла – сразу минус. Яркий аромат легко спровоцирует приступ головной боли у соседки или станет причиной дебюта аллергии у ребенка. Да и малыш вряд ли обрадуется химическому запаху от родной матери.
И никаких аромаламп – запах нагретых масел разнесется по отделению. Поверьте, большинство матерей будут недовольны. Не говоря уже о врачах.
8. Слинг
Пусть малыш окрепнет. Подождите хоть пару недель и затем сажайте его в слинг для новорожденных. А в роддоме эта чудо-намотка лишняя: и ребенок крошечный, и ходить в таком виде некуда. Из отделения обычно не выпускают, а дефилировать туда-сюда по коридору под язвительные комментарии врачей вам быстро надоест.
9. «Добеременная» одежда
Из роддома я выписывалась на каблуках, в нюдовом шелковом платье и красной помаде. В мечтах. Реально я влезла только в привычные «беременные» джинсы и уютный широкий свитер. Не ждите, что вот родите ребенка и живот в одну минуту пропадет. К сожалению, нет. Он хоть и уменьшится, но на некоторое время останется с вами – как память. Так что готовьте для выписки просторную и комфортную одежду. Обувь тоже берите удобную, без каблуков. Успеете еще побыть роковой красоткой.
10. Электрочайник или кипятильник
Хозяйка уровня «бог». По правде сказать, в роддоме проблем с кипятком у вас возникнуть не должно: либо в коридоре будет стоять чайник, либо микроволновка. Да и в столовой вам всегда нальют горячей воды. А при платном размещении и в коридор выходить не придется, все необходимое будет в палате. Так что выкладывайте электроприборы, освобождайте место.
11. Подушка для кормления
Удобная вещь – разгружает мышцы рук, шеи и спины. Можно кормить ребенка и одновременно читать, пить чай или отвечать на письма. Подушка всем хороша, кроме размеров. Она одна займет целый пакет, поэтому брать в роддом ее точно не стоит. Несколько дней вы комфортно покормите и лежа. Заодно отдохнете.
12. Книги и журналы
С чего начали, тем и закончим. Макулатуру тоже долой из пакета. Время читать, может, и будет, но желание – вряд ли. Все мысли займет новенький человек и восстановление после родов. Тематические книги тоже особо не нужны, основы ухода за малышом покажут медсестры и более опытные мамы. А если все же заскучаете по буквам, то смартфон с интернетом вам в помощь: там и фильмы, и книги, и форумы.