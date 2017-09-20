Специалисты не советуют родителям кататься с горки вместе с детьми

Ученые выяснили: с 2002 по 2015 год дети младше 6 лет получили на горках более 350000 травм. 59% травм произошли у мальчиков. У некоторых детей были порезы. Более трети детей, ставших пациентами отделения неотложной помощи после спуска с горки на коленях у взрослых, что-то сломали. Самым распространенным оказался перелом голени, передает Meddaily.ru.

По словам исследователей, голень может пострадать, если нога ребенка зацепится за край горки. В основном такие травмы поучают дети в возрасте от 12 до 23 месяцев. Катание с горки вместе с родителем увеличивает риск травмы, так как взрослый своим весом подталкивает ребенка вперед.