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Специалисты не советуют родителям кататься с горки вместе с детьми

Krasotka.ee
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ФОТО: Marianne Loorents / SL Õhtuleht

Многим детям нравится съезжать с горки на коленях у родителей. Однако новое исследование, проведенное специалистами Медицинского колледжа Университета Айовы, показало: это увеличивает риск травм. Исследователи проанализировали данные о травмах, с которыми обращались в отделения неотложной помощи США, рассказывает UPI.com.

Ученые выяснили: с 2002 по 2015 год дети младше 6 лет получили на горках более 350000 травм. 59% травм произошли у мальчиков. У некоторых детей были порезы. Более трети детей, ставших пациентами отделения неотложной помощи после спуска с горки на коленях у взрослых, что-то сломали. Самым распространенным оказался перелом голени, передает Meddaily.ru.

По словам исследователей, голень может пострадать, если нога ребенка зацепится за край горки. В основном такие травмы поучают дети в возрасте от 12 до 23 месяцев. Катание с горки вместе с родителем увеличивает риск травмы, так как взрослый своим весом подталкивает ребенка вперед.

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