Как разрушить свои отношения и даже не заметить этого

1. Ты говоришь маленькую невинную ложь

Когда ты это делаешь, даже если тебе кажется это невинным, ты создаешь дистанцию между вами, даже не осознавая это, пишет Soulpost.ru.

2. Ты слишком привыкаешь

Так, что перестаешь стараться. Ты больше не пытаешься больше узнать своего партнера или развиваться как пара. Ты перестаешь следить за тем, как ты выглядишь или что говоришь и делаешь. Ты не вкладываешь энергию в отношения, потому что тебе стало скучно или ты слишком привыкла.

3. Ты сплетничаешь о своем партнере

И не в хорошем свете. Ты жалуешься на отношения больше, чем отдаешь себе в этом отчет, и все твои друзья удивляются, почему ты вообще с этим человеком, если тебя все так не устраивает.

4. Ты ожидаешь слишком многого

Ты ожидаешь, что он будет с тобой во всем соглашаться. А когда нет, тебя это очень раздражает. Ты ожидаешь совершенства, но это реальность.

5. Ты находишь отговорки, чтобы не заниматься сексом

Тебя выводит из себя все, что делает твой партнер, и ты не можешь представить, как ложиться с ним в одну постель. Ты постоянно говоришь, что устала или что плохо себя чувствуешь. А если секс и случается, то не наслаждаешься им.

6. Ты все сводишь к своей персоне

Все должно быть так, как хочешь ты. Ты не слышишь то, в чем нуждается твой партнер. Ты больше берешь, чем даешь. Ты становишься эгоистичной.

7. Ты слишком навязчива

Ты не даешь своему партнеру личного пространства, ты пытаешься его во всем контролировать, хочешь, чтобы он максимально времени проводил с тобой.

8. Ты ставишь других превыше него

Ты больше отдыхаешь с друзьями, чем с ним. Ты отдаешь предпочтение своим родственникам, а не ему. Ты лучше сделаешь что-то другое, чем проведешь время с ним.