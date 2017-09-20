Три осенних овоща, которые мешают похудеть

Картофель

Фитнес-тренеры и диетологи утверждают, что картофель является плохим углеводным продуктом из-за его высокого гликемического индекса. Когда уровень глюкозы начинает расти, то поджелудочная железа выделяет гормон инсулин. Это активное вещество распределяет глюкозу по клеткам и, как следствие, повышает уровень сахара. Кроме того, инсулин понижает скорость, с которой организм сжигает жир, пишет Ivona.bigmir.net.

Кукуруза

Калорийность кукурузы в вареном виде достаточна высокая: на 100 г кукурузы приходится целых 220 ккал. Если нет желания набрать вес, то следует ограничить потребление кукурузы и вести при этом активный, здоровый образ жизни.

Фасоль

Фасоль содержит клетчатку, белок, а также полезные витамины и микроэлементы. Однако при всем этом не стоит забывать, что на 100 г фасоли приходится около 330 калорий. А если учитывать, что для приготовления фасоли часто используют растительное масло, то этот полезный овощ может оказаться не таким уж безобидным для диеты.

Но даже эти потенциально опасные для стройности продукты содержат множество полезных веществ. Так что не спеши исключать их из меню, достаточно просто ограничить их употребление.