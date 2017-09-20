Пять бьюти-применений соды для красоты

1. Шампунь

Соды в качестве шампуня отлично промывает волосы и кожу головы. Смешай соду с небольшим количеством воды и втирай эту смесь в кожу головы. Затем тщательно смой. Можно также добавлять соду в обычный шампунь, но использовать ее не чаще чем раз в неделю, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Скраб для лица

Намочи лицо. Смешай соду с небольшим количеством воды, массируй лицо мягкими круговыми движениями этой смесью. Не используй раствор для области вокруг глаз. А для щек, лба и подбородка этот прием – отличное средство для удаления мертвых клеток и придания коже гладкости. Совершай процедуру не чаще раза в неделю.

3. Ванночка для ног

Отлично снимает усталость и устраняет грубую кожу. Три столовые ложки соды добавь в теплую ванночку для ног. Посиди так минут 5-10.

4. Сухой шампунь

Сода впитает жир у корней волос так же, как сухой шампунь. Просто посыпь волосы содой, особенно у корней. Немного взбей их и тщательно расчеши.

5. Чистка расчесок и кисточек

Поскольку сода качественно удаляет масло и жир, то ее можно использовать при мытье инструментов красоты. Добавь в небольшую мисочку чайную ложку соды и промой там свою расческу или кисточку, удаляется не только грязь, но и остатки укладочных средств, а также кожное сало.