Неправильное питание - одна из основных причин смертей в мире

Еще исследователи выяснили, что 1,1 миллиарда человек в мире страдают от психических расстройств и расстройств, связанных с приемом психоактивных веществ (ПАВ). Депрессия является одной из 10 самых распространенных проблем со здоровьем. При этом во многих странах (особенно в развивающихся) система помощи людям с психическими заболеваниями развита недостаточно. От болезней Альцгеймера и Паркинсона на 2016 год страдали 2,6 миллиона человек в мире (на 40% больше, чем в 2006 году), пишет Ivona.bigmir.net.

Кроме того, ученые выявили около 320 тысяч смертей из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками, в том числе опиоидами. Число смертей, связанных с конфликтами и терроризмом, в 2016 году превысило 150 тысяч (на 140% больше по сравнению с 2006 годом). Однако также специалисты отметили: состояние здоровья жителей ряда стран, включая Эфиопию, Мальдивы, Непал, Нигер, Португалию и Перу, оказалось лучше, чем ожидалось.