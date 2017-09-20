Ким Кардашян: я никогда не была так хороша, как сейчас

36-летняя звезда предстала перед объективами камер в белых брюках и топе. На ногах модели красовалась обувь цвета слоновой кости, пишет Life.ru.

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Палитра гардероба усиливала впечатление от нового образа Ким, которая с недавнего времени щеголяет осветленными локонами. Те, кто давно следит за супругой Канье Уэста, отметили, что в этот раз из драгоценностей на ней было лишь обручальное кольцо После прошлогоднего ограбления в Париже Ким старается не демонстрировать окружающим уровень своего достатка

"Мы с мужем теперь даже не дарим друг другу подарки", — призналась мать двоих детей в недавнем интервью журналу Allure

Кроме того, Ким сообщила, что занимается спортом по полтора часа в день и это идет ей на пользу.

"Я еще никогда не была в такой хорошей форме, как сейчас", — заявила она