Пять скрытых источников кофеина для детей

По данным недавних исследований, около 77% детей регулярно потребляют кофеин через соду, энергетические напитки и другие продукты. Но большое количество этого стимулятора может вызвать тошноту, сердечные аритмии, бессонницу и симптомы, подобные СДВГ, пишет Ivona.bigmir.net.

Кроме привычного кофе, чая и кока-колы, рекомендуется ограничить употребление таких продуктов, в состав которых входит определенное количество кофеина:

Горячий шоколад – от 3 до 13 мг,

Черный шоколад – 18 мг,

Кофейное мороженое – от 58 до 68 мг,

Зеленый чай – около 106 мг,

Энергетические батончики – 50 мг.