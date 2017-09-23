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Пять скрытых источников кофеина для детей

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Кофеин является источником энергии для взрослых и помогает им оставаться активными в течении дня, однако последствия его чрезмерного употребления для ребенка могут быть опасными, передает Parenting.

По данным недавних исследований, около 77% детей регулярно потребляют кофеин через соду, энергетические напитки и другие продукты. Но большое количество этого стимулятора может вызвать тошноту, сердечные аритмии, бессонницу и симптомы, подобные СДВГ, пишет Ivona.bigmir.net.

Кроме привычного кофе, чая и кока-колы, рекомендуется ограничить употребление таких продуктов, в состав которых входит определенное количество кофеина:

Горячий шоколад – от 3 до 13 мг,

Черный шоколад – 18 мг,

Кофейное мороженое – от 58 до 68 мг,

Зеленый чай – около 106 мг,

Энергетические батончики – 50 мг.

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